Borízű hang #284 [hosszú]: Moldova vagy Orbán Gáspár? Szélsőligetista keselyűzés fagylalttal

A legkényesebb ízlésű közönség igényeit is minden szempontból kielégítő műsorunk ezúttal sem mehet el szó nélkül semmi mellett.
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A géphez kulcs se kellett, a férfi egyszerűen felkapcsolt mindent a műszerfalon, aztán elrepült.
Nem Magyarország az első, ahol megpróbálják egy bukott, korrupt rezsim zsákmányát visszaszerezni. Teljes sikert sehol sem értek el. Van, amit a tolvajok már elfogyasztottak, és a külföldre menekített vagyon is kemény dió. De egy-egy ügyre összpontosítva, nagyhatalmi segítséggel, gyorsan dolgozva azért lehet sikereket elérni.
Orbán Ráhel „anyaként és emberként” nem tudja „szó nélkül hagyni”, hogy a 444 írt gyermekei iskolájáról. Mi azonban ezt az elvárható maximális körültekintéssel tettük, szemben sajnos az Orbán-unokákat a nyilvánosság elé dobó nagyapjukkal.
Néhány nappal azután, hogy a Facebookon nyilvánosan írt arról, hogy ő a saját lábán áll, és saját erőből boldogul, Orbán Ráhel Budapesten látta vendégül svájci iskolatársait.
Ez hadsereg, nem kívánságműsor, Orbán Gáspár feladatot teljesít, mondta anno Szalay-Bobrovniczky Kristóf miniszter. A birtokunkba került dokumentumok azonban arról tanúskodnak, hogy a csádi misszió előkészítése igenis kívánságműsor volt. Mégpedig Orbán Gáspár kívánságműsora, akinek a jóváhagyása nélkül semmi sem történhetett a projekt során.
A nagy energiaigényű képek az egyik legforróbb nyáron árasztottak el mindent. A zöldségesstandoktól a sarki hamburgerezőig szinte lehetetlen őket kikerülni. Esztétikájuk az átlagra épül, olyannyira, hogy lassan visszasírjuk a szeretve gyűlölt amatőr trasht. A kiskereskedőknek viszont rengeteg időt és munkát spórolnak meg. Egy óbudai kisboltban a kulisszák mögé is benéztünk, hogyan lesz néhány promptból kész termékhirdetés.
A Mariana-árokból csak felfelé vezet az út, bár így is sok a buktató. De legalább vannak biztató jelek és nagyívű ígéretek.
A hajléktalan élethelyzetben lévő nők biztonsághoz fűződő kapcsolatáról, az ellátórendszer nehézségeiről és hiányosságairól és a stigmatizációról beszélgetünk.
Tudatmódosult vadkemping egymillió dolláros lakóautóban. Szivárványpiknik Vancouverben. Felfújható világ az Adrián. Fentanilosok a herbálosok ellen. Ruszin-Szendi biztonsági öv nélkül. Beoltották a magyart kiskereskedelem ellen?
Tudatmódosult vadkemping egymillió dolláros lakóautóban. Szivárványpikinik Vancouverben. Felfújható világ az Adrián. Fentanilosok a herbálosok ellen. Ruszin-Szendi biztonsági öv nélkül. Beoltották a magyart kiskereskedelem ellen?