Borízű hang #284 [hosszú]: Moldova vagy Orbán Gáspár? Szélsőligetista keselyűzés fagylalttal

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  • 00:00 Tartalomjegyzék. Bede Márton fagylaltozik, Uj Péter nem clickbaitel. Ki nyaral a horribilis zöldségárakból?
  • 02:46 CSÁD. Orbán Gáspár helyes megítélése és a 444 cikke kalandjairól. A Stand, mint az előző rendszer áldozata. A nemzetközi vagyonvisszaszerzés tapasztalatai.
  • 08:48 Hány cipője volt Imelda Marcosnak? Moldova vagy Orbán Gáspár? Tevék és jakok Gödöllőn.
  • 13:19 Tamás Gáspár Miklós: Orbán Ráhel. Tamás Gáspár Miklós: Orbán Ráhel 2 – Pelenka drift. Kipixelezett Orbán-unoka a 444-en.
  • 17:32 Orbánék svjeci kalandjai. Orbán Ráhel osztálytársai az opera díszpáholyában. José Luis Rodríguez Zapatero lányai Obamáékkal. Lopott-e Gáspár?
  • 22:06 Stromfeld Aurél a Wikipedián. A Frankel Leó utca dicsérete.
  • 28:44 Mi az a házassági kaució? Miért rossz a magyar Wikipedia? Mario és a varázsló a Wikipedián. Ki olvas még gimiben Thomas Mannt? Jókai-rajongó a stúdióban.
  • 36:42 Az NVVH-őrület. Hadházy, a szélsőligetista. Egyáltalán mit fognak ezek csinálni?
  • 41:47 Összeesküvés-elmélet: a DK és a Fideszt kelti a zavart. Az NVVH-ra rápörgő választópolgárok.
  • 45:53 Sárvári Nicholas tapasztalatai. Az NVHH albán pénzbehajtói. Van, amikor megéri leülni háron-négy évet. A lecsukás és a vagyonvisszaszerzés közötti különbségek.
  • 52:35 A magyarság válasza a fentanyl foldra: a budaörsi keselyűzés. Nívó Drink Bár.
  • 55:35 A kalocsai hős. Autós üldözés, csak levegőben. Tankot tudsz vezetni? A Winkler Róbert-challenge.
  • 59:53 Legalább a brüsszeli MCC megszűnt. Ki lesz ennek a rendszerváltásnak a Krassó Győrgye? Saját munkásőrt mindenkinek!

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