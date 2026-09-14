Borízű hang #285: Könyves Kálmán fentaniltapasza, Jegenye utca a damaszkuszi úton, Fásy az erdőben [rövid verzió]

Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogy tudod meghallgatni a teljes adást.

Az ország első fentaniltapasz-sajtóbemutatója. Mándoki Laci, a Független Művész. Legyen Zalatnay-dokumentumfilm, de piaci alapon! Még mielőtt meggyilkolt mindenkit az AI. Vagy legalábbis kiirtja Celldömölköt.