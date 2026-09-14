Borízű hang #285: Könyves Kálmán fentaniltapasza, Jegenye utca a damaszkuszi úton, Fásy az erdőben [rövid verzió]

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Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogy tudod meghallgatni a teljes adást.

Az ország első fentaniltapasz-sajtóbemutatója. Mándoki Laci, a Független Művész. Legyen Zalatnay-dokumentumfilm, de piaci alapon! Még mielőtt meggyilkolt mindenkit az AI. Vagy legalábbis kiirtja Celldömölköt.

  • 00:00 Tartalomjegyzék. Könyves Kálmán fentaniltapasza. Csak lett magyar drogkrízis.
  • 04:29 Fentanillabor Bulgáriában. Olcsóbb, mint inni.
  • 09:53 Mandoki a damaszkuszi úton. A Mandoki Soulmates fantasztikus honlapja.
  • 13:46 Fásy Ádám ütemet téveszt. Mandoki a Volkswagennél.
  • 18:27 Moskau és Waszlavik. Schmidt Mária tombol. Orbán Viktor táncol. Bayer Zsolt tombol.
  • 24:28 Rocking Son of Dschinghis Khan. Real Action és MC Ducky. A Spotify mindent hall, és egyéb őrületes dolgok az interneten.
  • 30:48 Állami dokumentumfilm Zalatnay Ciniről.
  • 35:01 Meghalt Andy Williams. Youtube motoron.
  • 40:08 Rendőrök Ausztriában, Marokkóban és Romániában. Kis szélességű iparvágányok és a román néplélek.
  • 46:07 Rendszerváltás a Jegenye utcában. Orbán Viktor visszatérésének esélyei.
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