Borízű hang #288: Bongépítőverseny cserediákoknak, szikhmaxxing a Bogányi-zongorán

podcast

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Közösségépítő, kulturális műsorunk nagy hangsúlyt helyez a közös élményszerzésre, és már ma szem előtt tartja a soron következő választások történelmi tétjét. Pályázatunkat a miniszter úr is támogatja.

  • 00:00 Tartalomjegyzék. Barczafalvi Szabó Dávid nyelvújítása. A legfideszesebb nevek. Kis-Szölgyémi Ferenc.
  • 07:14 Hogy lehet lakni a parlamentben? Hankó-show: 9/10. A Totalcarnak köszönhető kormányzati Skoda Superb.
  • 12:16 Hankó nem tolvaj. Seszták túl dörzsölt a showhoz. Hogy megy a kajafutár a parlamentbe?
  • 16:30 Kell valakinek egy szikh cserediák?
  • 20:08 Bede Márton cserediákként Gloucestershire-ben. Az ön gyereke is megtanulhat Nyugat-Európában bongot építeni! Uj Péter nem írt vissza az észt penpalnak :-(
  • 24:58 Orbán Viktor tud normális repülőn utazni és tüntetésen részt venni. A felvonuló északír narancsosok. Idősödő északír utcai harcosok. MIchelle O'Neill és az apja.
  • 30:22 Az északír konfliktus megoldása: palesztinozás. Mennyire Izrael-párti a brit kormány? Performatív palesztinpártiság Debrecenben. Az izraeli jogállam.
  • 37:24 Ismét itt a szaunázók hétvégéje.
  • 39:43 Magyar Péter Vespán. Alapvető különbségek olasz és magyar jogosítványok között.
  • 46:04 HIVATALOS: Uj Péter nem volt kommunista ügynök. Ez az átvilágítás nem az az átvilágítás. A különösen érzékeny adatkör.
  • 50:30 Az AI tönkretette a Revolut-kártyák művészeit. Az AI tönkretette a Google-t.
  • 54:27 Praktikus tippek vízóracseréhez. A szolgáltató legyen szíves szolgáltatni.
  • 60:24 Küldjetek fideszes neveket! Jellegzetesen fideszes termékek.

A 444, így a Borízű hang is előfizetési díjakból, az olvasók/hallgatók/nézők befizetéseiből él. Most még csak a Belső Kör és Közösség előfizetői csomagok tulajdonosai hallgathatják/nézhetik a legfrissebb epizódot. A rövidebb, ingyenes változatot egy nap múlva közöljük. Fizessen elő a 444-re, mert előbb és hosszabban hallgathat, mi pedig működhetünk szépen tovább! (Használati útmutatónk az előfizetős verziók kezeléséhez mindenféle podcastalkalmazásokban.)

Csatlakozz a Körhöz, hogy hozzáférj minden műsorunkhoz!

Ezt az adást csak Belső kör és Közösség csomagjainkkal érheted el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
podcast borízű hang skoda superb belfast szikh orange order hankó balázs elszámoltatás szauna Michelle ONeill észak-írország ügynöktörvény performatív palesztinozás Seszták Miklós cserediák vízművek palesztinpárti tüntetések vízóra ai ügynökakták revolut vespa Róma bong
Legfrissebb podcastjaink

Tyúkól #70 – Gyógyszer, autó, farmer: mindegy, csak legyen egy jó nő a reklámban?

Időnként valakinek eszébe jut, hogy jó ötlet pucér nőkkel eladni termékeket. De tényleg az? Nyilván nem, de ez még nem jelenti azt, hogy nem történik meg újra meg újra.

Diószegi-Horváth Nóra, Kun Zsuzsi
podcast

Borízű hang #287: Az orbánista gengszterizmus szellemvasútja [rövid verzió]

A vénasszonyok nyarának Szküllái és Karübdiszei között. Fentaniltapaszbár. Heti letartóztatás/gyanúsítás-értékelés: ha Orbán lenne a 10/10, Seszták 8 vagy csak 6? Köves Slomó mennyi? További idióta szobrok. Új Terror Háza-koncepciónk.

Bede Márton, Winkler Róbert, Uj Péter
podcast

Umami #7: Milyen a jó gasztroinfluenszer? A Stahl Judit-korszaktól a TikTokos villámreceptekig

Az Umami második évadját Kárai Dáviddal indítjuk. Dávid bloggerből lett influenszer, séf, szakácskönyvszerző – megélhetési influenszer, ahogy ő hivatkozik magára. Amellett, hogy Dávid segítségével bepillantást kapunk a gasztroinfluenszerek munkájába, arról is beszélünk, hogy milyen felelőssége van az internetes véleményvezéreknek, és hogy mennyire érdemes hinni a videós éttermi ajánlóknak.

Umami
podcast

Borízű hang #287 [hosszú]: Az orbánista gengszterizmus szellemvasútja

A vénasszonyok nyarának Szküllái és Karübdiszei között. Fentaniltapaszbár. Heti letartóztatás/gyanúsítás-értékelés: ha Orbán lenne a 10/10, Seszták 8 vagy csak 6? Köves Slomó mennyi? További idióta szobrok. Új Terror Háza-koncepciónk.

Uj Péter, Bede Márton, Winkler Róbert
podcast