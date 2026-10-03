Borízű hang #288: Bongépítőverseny cserediákoknak, szikhmaxxing a Bogányi-zongorán

Közösségépítő, kulturális műsorunk nagy hangsúlyt helyez a közös élményszerzésre, és már ma szem előtt tartja a soron következő választások történelmi tétjét. Pályázatunkat a miniszter úr is támogatja.
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Időnként valakinek eszébe jut, hogy jó ötlet pucér nőkkel eladni termékeket. De tényleg az? Nyilván nem, de ez még nem jelenti azt, hogy nem történik meg újra meg újra.
A vénasszonyok nyarának Szküllái és Karübdiszei között. Fentaniltapaszbár. Heti letartóztatás/gyanúsítás-értékelés: ha Orbán lenne a 10/10, Seszták 8 vagy csak 6? Köves Slomó mennyi? További idióta szobrok. Új Terror Háza-koncepciónk.
Az Umami második évadját Kárai Dáviddal indítjuk. Dávid bloggerből lett influenszer, séf, szakácskönyvszerző – megélhetési influenszer, ahogy ő hivatkozik magára. Amellett, hogy Dávid segítségével bepillantást kapunk a gasztroinfluenszerek munkájába, arról is beszélünk, hogy milyen felelőssége van az internetes véleményvezéreknek, és hogy mennyire érdemes hinni a videós éttermi ajánlóknak.
A vénasszonyok nyarának Szküllái és Karübdiszei között. Fentaniltapaszbár. Heti letartóztatás/gyanúsítás-értékelés: ha Orbán lenne a 10/10, Seszták 8 vagy csak 6? Köves Slomó mennyi? További idióta szobrok. Új Terror Háza-koncepciónk.