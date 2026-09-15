Sydney Sweeney sportolók sokaságát haragította magára, természetesen egy pucér reklámmal

Kinek mi jut eszébe a sportról? A sportfogadásra szakosodott Novignak Sydney Sweeney, méghozzá ruha nélkül, különféle sporteszközökkel, ahogy azt mantrázza: sport.
A reklámot, ami arra az egyszerű gondolatra épül, hogy egy lengén öltözött, gyönyörű nő rágja a férfiak szájába, hogy a sport jó dolog, ezért érdemes pénzt költeni rá, akár évtizedekkel ezelőtt is forgathatták volna. Persze akkor nem lenne belőle ekkora felháborodás. Jelenleg ott tartunk, hogy sportolónők sokasága mutatja meg: egy valóban sportoló nő nem úgy néz ki, ahogy azt a Novig Sydney Sweeney testével megpróbálta eladni.
2025-ben Sydney Sweeney két termékkel is bekerült a köztudatba, az egyik egy szappan volt, amihez az ő fürdővizét használták fel, és aminek kapcsán sokan a feminizmus sírba taszításáról kezdtek el beszélni (erről itt írtunk bővebben), a másik pedig egy farmer, amivel sokak szerint egyenesen a fajnemesítés elméletét, azaz az eugenikát népszerűsítette (ezt pedig itt jártuk körbe).
A Sydney-szappan egy olyan vásárlóréteget célzott meg, akik számára vonzó lehet a gondolat, hogy egy olyan szappannal tisztogathatják a saját testüket, aminek alkotóelemei között szerepel a fürdővíz, ami közvetlenül találkozott a színésznő testével - gondolom, ezt nem kell sokat magyarázni. A farmer egyébként nőket célzó reklámot kapott, annak az volt a fő üzenete, hogy Sweeney feneke jól néz ki a nadrágban, így aki megvásárolja, reménykedhet benne, hogy az ő feneke se néz majd ki benne rosszul.
Összességében tehát mindkét kampány arra épített, hogy Sydney Sweeney szexi, és ebből pénzt lehet keresni.
A Novig még ennyire sem gondolta túl az üzenetet, a reklámhoz készült fotókon és videókon a színésznő meztelen, vagy csak nagyon keveset takar el magából, és az intimebb részeket valamilyen sportszerrel takarja el.
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