Zöldi Blanka 444-es cikke nyerte megosztva a MÚOSZ augusztusi sajtódíját

A MÚOSZ minden hónapban kiírt sajtódíját augusztusban Zöldi Blanka a 444.hu-n megjelent Zebegény polgármestere bemutatja: hogy teheti magát leválthatatlanná egy helyi kiskirály című cikke, illetve a 24.hu újságírója, Nagy Gergely Miklós Felkutattuk az NKA-botrány rekorderét: a fideszes anya falujában a DPK-s csemete kulcsfontosságú dolgot árult el Hankóék pályázatáról című írása megosztva nyerte el – közölte a MÚOSZ. Azért megosztott a díj, mert a MÚOSZ-elnökség tagjai abszolút holtversenyben hozták ki a két győztest, harmadik helyezettet pedig ezúttal nem hirdettek.
Blanka cikke Zebegény polgármesteréről, Ferenczy Ernő Ervinről és a településen kialakult súlyos politikai és gazdasági válságról szól. Azt mutatja be, hogyan tud egy helyi vezető a jogi kiskapukat kihasználva a hatalomban maradni, miközben a falu a csőd szélére sodródik.
Ferenczy Ernő korábban a „haláltököket" betiltó különcként szerzett magának országos hírnevet, de pályaképe több elemében máshol is ismerős lehet: saját cégeinek behúzott EU-s pályázatok, falusi szálláshelyek építése, vagyonnyilatkozati trükközések. A függetlennek hívott polgármester egy közpénzzel kitömött alapítványon keresztül kötődik Rétvári Bence köreihez is.