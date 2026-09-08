Zöldi Blanka 444-es cikke nyerte megosztva a MÚOSZ augusztusi sajtódíját

A MÚOSZ minden hónapban kiírt sajtódíját augusztusban Zöldi Blanka a 444.hu-n megjelent Zebegény polgármestere bemutatja: hogy teheti magát leválthatatlanná egy helyi kiskirály című cikke, illetve a 24.hu újságírója, Nagy Gergely Miklós Felkutattuk az NKA-botrány rekorderét: a fideszes anya falujában a DPK-s csemete kulcsfontosságú dolgot árult el Hankóék pályázatáról című írása megosztva nyerte el – közölte a MÚOSZ. Azért megosztott a díj, mert a MÚOSZ-elnökség tagjai abszolút holtversenyben hozták ki a két győztest, harmadik helyezettet pedig ezúttal nem hirdettek.

Zöldi Blanka 2022-ben az Átriumban. Fotó: Németh Dániel/444

Blanka cikke Zebegény polgármesteréről, Ferenczy Ernő Ervinről és a településen kialakult súlyos politikai és gazdasági válságról szól. Azt mutatja be, hogyan tud egy helyi vezető a jogi kiskapukat kihasználva a hatalomban maradni, miközben a falu a csőd szélére sodródik.