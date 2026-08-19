Zebegény polgármestere bemutatja: hogy teheti magát leválthatatlanná egy helyi kiskirály

Zebegényben július 29-én a délelőtti kellemes meleg délutánra tikkasztó hőségbe fordult, négy órára egyértelműen megérkezett az újabb hőhullám a Dunakanyarba. Sokan már a strandon hűsöltek ekkor, de mintegy ötven helyi lakos inkább a polgármesteri hivatal felé igyekezett.
Rendkívüli testületi ülést hívott össze a kormányhivatal. Az érdeklődők abban reménykedtek, hogy végre lezárul a hónapok óta tartó huzavona: a képviselők megszavazhatják a testület önfeloszlatását, és a falu hamarosan új polgármestert és új képviselőket választhat.
A megjelenteknek azonban csalódniuk kellett, mert a polgármester, Ferenczy Ernő Ervin egyszerűen nem ment el az ülésre.
Állítólag a polgármester néhány órával korábban még a székeket, a poharakat és az ásványvizet is elvitette a tanácsteremből. Távollétében az ülést nem lehetett megtartani, így az önfeloszlatás ismét meghiúsult.
„Mi ez itt, királyság? Polgármester úr, miért ragaszkodik ennyire a székéhez?”
– az utóbbi hónapokban rendszeresen lehetett hasonló bekiabálásokat hallani azokon a testületi üléseken, amelyeket egyáltalán sikerült megtartani.
Az alig több mint 1300 lakosú faluban a hét fős testület öt tagja már április óta azt szeretné, hogy önfeloszlatás után időközi választást tartsanak. A polgármester azonban ezt rendre megakadályozza. Szerinte nem a testületnek kellene feloszlatnia magát, hanem a képviselőknek egyenként lemondaniuk, miközben ő hivatalban maradna.
A politikai patthelyzet közepette a falu a fizetésképtelenség határára sodródott.
Ferenczy Ernő az elmúlt hónapokban többször is szerepelt az országos hírekben. Tavaly ősszel lebukott, hogy mesterséges intelligenciával íratott kommenttel szállt be egy Facebook-vitába. Október végén betiltotta a falu főterére szervezett tökfaragó eseményt, mondván, a „haláltökök idegenek Zebegény szellemiségétől”. Idén tavasszal az egyik képviselő édesanyjának ablaka alá láncoltatta a falu üveggyűjtő kukáját, a képviselő szerint bosszúból. Legutóbb pedig múlt héten keltett felháborodást egy posztja, amelyben bejelentette, hogy az önkormányzat szerződést köt egy mezőőrrel a faluba húzódó vadak „ritkítására" (befogására, kilövésére, csapdázására) - de aztán kiderült, hogy a mezőőr nem is írta alá a szerződést.
A bulvárosnak tűnő hírek mögött azonban egy olyan pályakép húzódik, amelynek több eleme ismerős lehet más településeken is. Ferenczy ugyanis:
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Azt mondta a 444-nek, hogy mikor kiderült, hogy ingyen kellene dolgoznia, nem kötötték meg a szerződést. A polgámester meg azt, hogy „Miért kell magának állandóan a sz..t kevernie?"
„Zebegény nem Halloween-falu, és nem is lesz az. Ez a mi rendünk, a mi Zebegényünk” - deklarálta Ferenczy Ernő, és betiltotta a délutáni közösségi programot.
Kikötői tervek és stégek miatt zúgnak a Duna-partján. Tiltakoznának, de a gyűlöletkampányok mostanra leértek a falvakba, és helyben sem félnek használni.
Olyan polgármesterekkel kell most a tiszásoknak együtt dolgozni, akik évtizedek óta függtek, függenek a helyi kormánypárti képviselőtől, és akik egy része szóba sem áll velük. Az önkormányzatokhoz viszonyulásról egyelőre nincs központi útmutatás.