A Magyar Nemzetben eddig az igényes zene legendája volt Leslie Mándoki, most hirtelen szarjankó lett, akinek élete főműve a Dzsin, Dzsin, Dzsingisz kán, amit egy falusi budi háta mögött játszik el

Ahogy arra számítani lehetett, Bayer Zsolt vérnyomása felment attól, hogy az eddig ünnepelt Fidesz-celeb Leslie Mándoki nagyjából azt mondta, hogy Orbán oroszbarátsága már neki is sok volt, soha nem volt orbánista, és hogy hálás, hogy most Magyarország méltó helyet kap megint Európa szívében.

A Magyar Nemzetben olvasható publicisztikájában Bayer ezért árulónak nevezte őt, és történelmi-irodalmi példákkal hergelte bele magát abba, hogy mennyire rühelli most Mándokit.

Van ilyen, korábban is gyorsan változott egy-egy ember megítélése a Fidesznél, a viccesebb része a dolognak az, hogy Bayer nem csak emberileg, hanem szakmailag is beleköt Mándokiba, kirohanását azzal fejezi be, hogy

ez a sz...rjankó majd eljátszhatja még egyszer valahol, egy falusi budi háta mögött a Dzsingisz kánt, aztán vége.

Majd jön a záró gondolat:

Úgy bizony. Ez életed főműve, Mandoki: „(...)Dzsin, Dzsin, Dzsingisz kán

Hé pajtás, hó pajtás, hé pajtás !

Ez csak azért mókás, mert eddig a Magyar Nemzetben Mándokit szakmailag is valahová Phil Collins és Al Di Meola közé helyezték el az ilyen cikkekkel, amelyben olyan mondatok vannak, hogy „Mandoki a szabad világban producerként, zeneszerzőként és előadóként egyaránt legendává vált”, és hogy „a világ legnagyobb előadóival – Phil Collins, Lionel Richie, Ian Anderson, Chaka Khan, Jennifer Rush, Al Di Meola, Steve Lukather – dolgozott együtt. Idén a Mandoki Soulmates bekerült a Rock and Roll Hall of Fame legendás falai közé, ez a világ egyik legnagyobb zenei elismerése.”

Vagy nézzük például ezt a cikket, miszerint „ Leslie producerként, zeneszerzőként és szövegíróként hamar az igényes, mélyen rétegzett zenei világ képviselőjévé vált, akinek neve mellé a legnagyobbak írták oda a sajátjukat”.

Esetleg ez? „Leslie Mandoki életműve több mint öt évtizedet felölelő, nemzetközileg is világszínvonalú teljesítmény.”

És biztos vannak még hasonló jellemzések róla a Fidesz-lapban, ha egy kicsit keresgélünk. Most viszont jön egy falusi budi háta mögött a Dzsingisz kán.