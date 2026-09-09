Meglepő fordulat: Leslie Mandoki nem sorolná magát az orbánisták közé

Landolt a Telexnél néhány dokumentum, amelyekből az derül ki, hogy a magyar származású, de Németországban élő Leslie Mandokit Orbán Viktor kérésére és a miniszterelnöki protokollkeret terhére Budapesten rendszeresen reptéri kormányváró és bérelt luxusautó várta. Az elmúlt két évben több tízmillió forint értékű kényelmi szolgáltatásról van szó, amit a zenész a magyar államtól kapott.

A lap szerette volna ezzel kapcsolatban kérdőre vonni Mandokit, aki viszont váratlant húzott, és telefonon többek közt a következő állításokat tette:

„Én ugyanazt képviselem ma is, amit évtizedekkel ezelőtt, az én világnézetem konstans: a szabadságot, a függetlenséget és azt, hogy Magyarország jövőjét soha ne lehessen Moszkvában befolyásolni. Én sosem voltam a tusványosi, a kötcsei és az MCC-s rendezvényeken, és elég egyértelmű, hogy miért.”

„Az én szemszögemből csak tiszteletteljes elismeréssel tudom nyugtázni Magyar Péter sikeres kiállását a kárpátaljai magyarságért és az ottani magyar kulturális szabadságért. Ugyanígy csak elismeréssel tudom kommentálni, hogy Magyar Péter kormánya nem enyhít az illegális migrációval szembeni jogszabályi környezeten az EU-ból jövő nyomás ellenére sem. Bölcs döntés. Biztos, hogy német politikus barátaimnál a Tisza-kormány által hozott ezen döntések támogatásáért fogok szót emelni. Ilyen szempontból örülök és hálás vagyok, hogy Magyarország méltó helyet kap megint Európa szívében.”

Az igazán váratlan coming out csak ezután következett, amikor arról kérdezték, mikor változott meg a véleménye a Fidesz politikájáról, amire Mandoki azt válaszolta, hogy ő nem sorolná be magát orbánistának.

Erre bizonyítékul azt hozta fel, hogy már a három és fél évvel ezelőtti müncheni jubileumi koncertjén sem lehetett hivatalos magyar vendégeket találni, illetve hogy bár megtiszteltetésnek vette a Kossuth-díjat (2024-ben kapta meg), de nem ment el annak parlamenti átadására, ekkor ugyanis elmondása szerint már úgy érezte, a kormány olyan álláspontokat képvisel, amiket ő nem akar felvállalni.

Pedig azt nem lehet mondani, hogy Mandokit nem ölelte keblére az előző rendszer, Orbán Viktor rendszeresen találkozott vele még miniszterelnökként, eljárt a koncertjeire, és előszeretettel fotózkodtak is.

Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Mándoki László (Leslie Mandoki) Németországban élő magyar producer-zenész (j) a koncertje előtt a budapesti Várkert Bazárban 2015. augusztus 21-én. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

2018-ban erről a kölcsönösen gyümölcsöző kapcsolatról még azt írtuk: „Mandoki bejáratos a német politikai és gazdasági elit tagjaihoz, és Orbánék fontos közvetítőnek tartják, aki ajtókat és füleket nyit meg számukra. A kapcsolat Mandokinak is hasznos: legalább 2 milliárd forintot kapott az utóbbi öt évben különböző ötleteire a magyar államtól.”

És ez később sem változott sokat, 2021-től Mandoki zenekara volt az egyik állandó főfellépő az augusztus 20-i állami ünnepségeken, olyannyira, hogy már a 2026-os eseményre is be volt tervezve egy 1,5 milliárd forintos megrendelés „Mándoki koncert” munkacímen, amit a Balásy Gyula-féle Lounge Event szervezett. Ezt végül a Tisza-kormány tavasszal felmondta.