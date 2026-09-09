Meglepő fordulat: Leslie Mandoki nem sorolná magát az orbánisták közé

Landolt a Telexnél néhány dokumentum, amelyekből az derül ki, hogy a magyar származású, de Németországban élő Leslie Mandokit Orbán Viktor kérésére és a miniszterelnöki protokollkeret terhére Budapesten rendszeresen reptéri kormányváró és bérelt luxusautó várta. Az elmúlt két évben több tízmillió forint értékű kényelmi szolgáltatásról van szó, amit a zenész a magyar államtól kapott.
A lap szerette volna ezzel kapcsolatban kérdőre vonni Mandokit, aki viszont váratlant húzott, és telefonon többek közt a következő állításokat tette:
Az igazán váratlan coming out csak ezután következett, amikor arról kérdezték, mikor változott meg a véleménye a Fidesz politikájáról, amire Mandoki azt válaszolta, hogy ő nem sorolná be magát orbánistának.
Erre bizonyítékul azt hozta fel, hogy már a három és fél évvel ezelőtti müncheni jubileumi koncertjén sem lehetett hivatalos magyar vendégeket találni, illetve hogy bár megtiszteltetésnek vette a Kossuth-díjat (2024-ben kapta meg), de nem ment el annak parlamenti átadására, ekkor ugyanis elmondása szerint már úgy érezte, a kormány olyan álláspontokat képvisel, amiket ő nem akar felvállalni.
Pedig azt nem lehet mondani, hogy Mandokit nem ölelte keblére az előző rendszer, Orbán Viktor rendszeresen találkozott vele még miniszterelnökként, eljárt a koncertjeire, és előszeretettel fotózkodtak is.
2018-ban erről a kölcsönösen gyümölcsöző kapcsolatról még azt írtuk: „Mandoki bejáratos a német politikai és gazdasági elit tagjaihoz, és Orbánék fontos közvetítőnek tartják, aki ajtókat és füleket nyit meg számukra. A kapcsolat Mandokinak is hasznos: legalább 2 milliárd forintot kapott az utóbbi öt évben különböző ötleteire a magyar államtól.”
És ez később sem változott sokat, 2021-től Mandoki zenekara volt az egyik állandó főfellépő az augusztus 20-i állami ünnepségeken, olyannyira, hogy már a 2026-os eseményre is be volt tervezve egy 1,5 milliárd forintos megrendelés „Mándoki koncert” munkacímen, amit a Balásy Gyula-féle Lounge Event szervezett. Ezt végül a Tisza-kormány tavasszal felmondta.
A megrendelés Mándoki koncert munkacímen futott.
Legalább 2 milliárd forintot kapott a magyar adófizetőktől a Németországban élő zenész, most megnézhettük, hogy mire ment el ennek a kétharmada.