A spanyol hírszerzés egy nappal korábban figyelmeztetett arra, hogy több ezren törhetnek be Ceutába

A spanyol hírszerzés figyelmeztetett a tömeges határsértés lehetőségére Ceutában, az észak-afrikai spanyol autonóm városban – derült ki a titkosítás alól feloldott dokumentumokból, amelyet szerdán tett közzé weboldalán a spanyol kormány.

A határ Ceutánál Fotó: LUCIA DIAZ/AFP

A 40, jelentéseket és üzenetváltásokat is tartalmazó dokumentum között szerepel egy úgynevezett korai figyelmeztető feljegyzés a Nemzeti Hírszerzési Központ (CNI) részéről, amelyben július 29-én arra hívta fel a figyelmet, hogy másnap, a marokkói király trónra lépésének évfordulója alkalmából tartandó ünnepségeket kihasználva behatolási kísérletek történhetnek a spanyol területre tengeren és a határkerítésen át egyaránt. A figyelmeztetés alapját a közösségi médiában észlelt, határsértésre buzdító felhívások adták.

Ceutába, Spanyolország észak-afrikai exklávéjába július végén 72 ezer ember mászott át Marokkóból mindössze néhány óra leforgása alatt. A kísérletbe több mint százan belehaltak, majd nagy többségük ugyan egy-két napon belül vissza is tért, de több ezren maradtak Ceutában segítségre várva. Ez már akkor is felvetette, hogy legalábbis részben szervezett akcióról lehetett szó. (via MTI)