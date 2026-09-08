A spanyol kormány nyilvánosságra hozza a hírszerzési jelentéseket a ceutai válság ügyében

A spanyol kormány mintegy negyven hírszerzési jelentés nyilvánosságra hozataláról döntött a július végén történt tömeges ceutai határsértéssel összefüggésben – közölte Elma Saiz kormányszóvivő kedden Madridban. „A spanyol kormány célja, hogy a nyilvánosság hozzáférhessen a rendelkezésre álló információkhoz, mivel nincs rejtegetni valónk, és átláthatóan járunk el” – jelentette ki Saiz a kabinet ülését követő sajtótájékoztatón.

Mint mondta, a titkosítás alól feloldott jelentéseket a Nemzeti Hírszerzési Központi (CNI), valamint a katonai hírszerzés (CIFAS) készítette július elseje és augusztus elseje között. „Amennyiben további releváns dokumentumok kerülnek elő, azokat természetesen közzétesszük” – mondta.

A jelentések nyilvánosságra hozatalát a spanyol miniszterelnök a múlt héten jelentette be a parlament alsóházának ülésén. Pedro Sánchez hangsúlyozta: a kormány nem kapott előzetesen olyan értesítést, amely előrevetítette volna a bekövetkezett események mértékét. Állítását az ellenzék vitatja, a konzervatív Néppárt (PP) szerint a kormány tudott arról, hogy mi várható, de hallgatott róla.

Néhány spanyol katona próbálja feltartóztatni az emberözönt július 31-én Ceutában. Fotó: Marcos Moreno/Anadolu via AFP

Ceutába, Spanyolország észak-afrikai exklávéjába július végén 72 ezer ember mászott át Marokkóból mindössze néhány óra leforgása alatt. A kísérletbe több mint százan belehaltak, majd nagy többségük ugyan egy-két napon belül vissza is tért, de több ezren maradtak Ceutában segítségre várva. Ez már akkor is felvetette, hogy legalábbis részben szervezett akcióról lehetett szó.

Egy múlt heti spanyol rendőrségi jelentés szerint nem spontán migrációs hullám, hanem előre megszervezett akció lehetett a július végi tömeges invázió Marokkó felől Ceutába. A spanyol jelentés szerint marokkói biztonsági emberek segíthették a több ezer ember mozgását, és irányíthatták őket a határ felé.

Ceutában befogadó központok megteltek, de még mindig tömegek táboroznak a központok bejáratánál és tengerparton, ezért sorra nyitnak meg ideiglenes befogadóhelyeket, hogy az emberek ellátást kaphassanak és elvégezhessék azonosításukat. A spanyol kormány állítja, hogy elkötelezett az illegális bevándorlók visszaküldése mellett, de ragaszkodik az eljárások jogszerűségéhez.

Madridban pár napja több ezren tüntettek Ceuta miatt. Fotó: BURAK AKBULUT/Anadolu via AFP

Pár napja több ezer ember tüntetett Spanyolország különböző városaiban a kormány ellen, amiért nem megfelelően kezeli az észak-afrikai partvidéken fekvő, ceutai migrációs válságot. (MTI)