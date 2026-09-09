Az USA újraindította a magyar és lengyel bevándorlási vízumkérelmek feldolgozását

Az Egyesült Államok a múlt héten újraindította a Magyarországról és Lengyelországból benyújtott amerikai bevándorlási vízumkérelmek feldolgozását – írta a Reuters hírügynökség.

Más országok állampolgárai esetében továbbra is érvényben marad a vízumkiadás átmeneti felfüggesztése. Az amerikai külügyminisztérium még januárban jelentette be, hogy ideiglenesen leállítják a tartós letelepedést lehetővé tevő bevándorlási vízumkérelmek feldolgozását 75 olyan országban, ahol a jelentkezők az amerikai hatóságok szerint „nagyobb eséllyel szorulnak majd állami támogatásokra”.

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A Reuters forrásai szerint a Fehér Ház arra utasította a magyarországi és lengyelországi amerikai külképviseleteket, hogy az ezekben az országokban benyújtott vízumkérelmeket részesítsék előnyben. Egyelőre nem világos, miért éppen ezt a két országot választották ki.

A Reuters májusban számolt be arról, hogy Christopher Landau amerikai külügyminiszter-helyettes arra utasított magas rangú külügyi tisztviselőket, hogy segítsék egy korrupciós vádak miatt körözött volt lengyel kormánytag amerikai vízumának megszerzését. A Fidesz-kormány alatt Magyarországon politikai menedékjoggal bujkáló volt lengyel igazságügyi miniszter, Zbigniew Ziobro a választások után rögtön az Egyesült Államokba utazott, a lengyelek szerint médiatudósítói vízummal. Ziobro az USA-ba érkezése után bejelentette, hogy egy jobboldali lengyel televízió tudósítója lesz.