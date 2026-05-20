Milánóból menekült az Egyesült Államokba a volt lengyel igazságügyi miniszter

A Fidesz-kormány alatt Magyarországon bujkáló volt lengyel igazságügyi miniszter, Zbigniew Ziobro május 9-én a milánói repülőtérről menekült az Egyesült Államokba, közölte a lengyel ügyészség szóvivője.

Magyar Péter miniszterelnök Krakkóban beszélt kedden arról, hogy nincs jele annak, hogy Ziobro és Romanowski közvetlenül Magyarországról hagyta volna el Európát. A Reuters pedig korábban arról közölt cikket, hogy maga a Trump-kormány segített az Egyesült Államokba menekülnie a volt miniszternek. Azt viszont eddig nem lehetett tudni, hogy pontosan honnan szállt fel az Egyesült Államokba tartó gépre.

„Napok óta hivatalos információink vannak arról, hogy a gyanúsított, Zbigniew Ziobro május 9-én elhagyta Európát, és Milánóból... repülővel New Yorkba utazott” – mondta újságíróknak Przemysław Nowak államügyészségi szóvivő.

Hozzátette: a volt miniszter külföldi médiatudósítói vízummal utazott. Ziobro az Egyesült Államokba érkezése után bejelentette, hogy egy jobboldali lengyel televízió tudósítója lesz.

Ügyvédje, Bartosz Lewandowski korábban megerősítette, hogy Ziobro „genfi útlevelet” kapott – egy olyan dokumentumot, amely lehetővé teszi a menekültek számára az utazást –, amelyet Magyarország állított ki számára, miután az országban menedékjogot kapott a Fidesz-kormány idején.

Ziobro a reptéren. Forrás: Twitter/Dariusz Joński

„Ügyfelem szeretné hangsúlyozni, hogy távozása idején nem állt nemzetközi körözés alatt, és nem volt megtiltva számára, hogy az Egyesült Államokba utazzon” – közölte Lewandowski a Reutersnek e-mailben küldött nyilatkozatában.

Magyar Péter korábban valóban arról beszélt, hogy hivatalba lépése első napján kiadatná a volt lengyel minisztert.

A 26 bűncselekménnyel vádolt Ziobrót 2026 januárjában fogadta be kormánydöntéssel Magyarország. A lengyel exminiszter ezzel korábbi helyettese, a 2024 decembere óta szintén Budapesten élő Marcin Romanowski útját követte. A magyar kormány arra hivatkozott, hogy „Lengyelországban a demokrácia és a jogállam válságban van” - valójában azonban egy szervezett bűnözői csoport vezetésével és 150 millió zloty (13,8 milliárd forint) elsikkasztásával vádolt politikust fogadtak be Zibro személyében, amivel régi szövetségesüknek, az oroszbarát magyar külpolitika miatt a Fidesztől elhidegült PiS-nek tettek szívességet.