Milánóból menekült az Egyesült Államokba a volt lengyel igazságügyi miniszter

A Fidesz-kormány alatt Magyarországon bujkáló volt lengyel igazságügyi miniszter, Zbigniew Ziobro május 9-én a milánói repülőtérről menekült az Egyesült Államokba, közölte a lengyel ügyészség szóvivője.
Magyar Péter miniszterelnök Krakkóban beszélt kedden arról, hogy nincs jele annak, hogy Ziobro és Romanowski közvetlenül Magyarországról hagyta volna el Európát. A Reuters pedig korábban arról közölt cikket, hogy maga a Trump-kormány segített az Egyesült Államokba menekülnie a volt miniszternek. Azt viszont eddig nem lehetett tudni, hogy pontosan honnan szállt fel az Egyesült Államokba tartó gépre.
„Napok óta hivatalos információink vannak arról, hogy a gyanúsított, Zbigniew Ziobro május 9-én elhagyta Európát, és Milánóból... repülővel New Yorkba utazott” – mondta újságíróknak Przemysław Nowak államügyészségi szóvivő.
Hozzátette: a volt miniszter külföldi médiatudósítói vízummal utazott. Ziobro az Egyesült Államokba érkezése után bejelentette, hogy egy jobboldali lengyel televízió tudósítója lesz.
Ügyvédje, Bartosz Lewandowski korábban megerősítette, hogy Ziobro „genfi útlevelet” kapott – egy olyan dokumentumot, amely lehetővé teszi a menekültek számára az utazást –, amelyet Magyarország állított ki számára, miután az országban menedékjogot kapott a Fidesz-kormány idején.
„Ügyfelem szeretné hangsúlyozni, hogy távozása idején nem állt nemzetközi körözés alatt, és nem volt megtiltva számára, hogy az Egyesült Államokba utazzon” – közölte Lewandowski a Reutersnek e-mailben küldött nyilatkozatában.
Magyar Péter korábban valóban arról beszélt, hogy hivatalba lépése első napján kiadatná a volt lengyel minisztert.
A 26 bűncselekménnyel vádolt Ziobrót 2026 januárjában fogadta be kormánydöntéssel Magyarország. A lengyel exminiszter ezzel korábbi helyettese, a 2024 decembere óta szintén Budapesten élő Marcin Romanowski útját követte. A magyar kormány arra hivatkozott, hogy „Lengyelországban a demokrácia és a jogállam válságban van” - valójában azonban egy szervezett bűnözői csoport vezetésével és 150 millió zloty (13,8 milliárd forint) elsikkasztásával vádolt politikust fogadtak be Zibro személyében, amivel régi szövetségesüknek, az oroszbarát magyar külpolitika miatt a Fidesztől elhidegült PiS-nek tettek szívességet.
Orbán Viktor barátait, Nikola Gruevszkit, Zbigniew Ziobrót és Marcin Romanowskit akkor is megilleti a védelem, ha szabálytalanul kaptak menekültstátuszt. A visszavonási eljárás hónapokig tarthat.
A lengyelországi látogatáson lévő kormányfő azt mondta, úgy tudja, a lengyel hatóságok elől eddig Magyarországon bujkáló Zbigniew Ziobro és a házastársa a Tisza elnökének miniszterelnöki beiktatása előtt pár órával lépett le.