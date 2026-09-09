Egy orosz drón majdnem eltalálta Zelenszkij gépét Moldova felett

Egy feltételezett orosz Shahed típusú drón veszélyesen közel kerülhetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök repülőgépéhez, amikor az szeptember 8-án felszállt Moldovából – írja egy, az ügyet ismerő forrásra hivatkozva a Kyiv Independent.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt és feleségét, Olena Zelenszkát szállító UR-ABA jelzésű ukrán repülőgép az Oslo melletti Gardermoen repülőtéren 2026. szeptember 9-én. Fotó: FREDERIK RINGNES/AFP

Zelenszkij Norvégiába tartott, ahol Jonas Gahr Støre norvég miniszterelnökkel találkozott Harald király temetése előtt. Az ukrán elnök gépe éppen akkor szállt fel Moldovából, amikor a drón megsértette az ország légterét.

A moldovai védelmi minisztérium szerint a Shahed típusú drón helyi idő szerint 16:20 körül lépett be az ország légterébe. A moldovai hadsereg egészen 16:37-ig követte, amikor a drón átrepült Románia fölé. Az incidens miatt légtereket zártak le, riasztást adtak ki, és NATO-vadászgépeket is a levegőbe emeltek.

A Kyiv Independent forrása szerint a légtérsértés időpontja egybeesett Zelenszkij indulásával. Erről beszélt Støre is a norvég NRK-nak:

„A gépét majdnem eltalálta egy drón, amikor felszállt Moldovából. Ez az a valóság, amellyel szembe kell néznie.”

A moldovai hadsereg a drónincidensről kiadott hivatalos tájékoztatásában nem tett említést Zelenszkij gépéről, és egyelőre nincs nyilvános bizonyíték arra, hogy a drón kifejezetten az ukrán elnök repülőgépét vette volna célba. A Kyiv Independent szerint ugyanakkor az időzítés felveti annak lehetőségét, hogy merényletkísérletről lehetett szó.

Orosz drónok és rakéták az elmúlt hónapokban többször is megsértették Moldova és a NATO-tag Románia légterét. A mostani incidens ráadásul nem sokkal azután történt, hogy Donald Trump amerikai elnök megbízottjai Kijevben és Moszkvában is tárgyaltak a háború lezárásáról. A Kyiv Independent szerint az egyeztetések egyelőre nem hoztak érdemi áttörést, Vlagyimir Putyin orosz elnök pedig továbbra sem mutatott készséget alapvető követeléseinek feladására.

A lap felidézi azt is, hogy Putyin politikai ellenfeleinek halálával kapcsolatban korábban is felmerült a Kreml felelőssége. Jevgenyij Prigozsin, a Wagner zsoldoscsoport korábbi vezetője például 2023 augusztusában halt meg, amikor magángépe lezuhant Oroszországban. A Kreml tagadta, hogy köze lett volna Prigozsin halálához.