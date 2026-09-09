Elkészült Lázár János jelentése a Fideszről, jövő héten jöhetnek a személyi és szervezeti változások

A Fidesz elnöksége jövő héten tárgyalja azt a jelentést, amelyet Lázár János készített a párt szervezeti állapotáról. A jelentés értékelése után személyi, szervezeti és strukturális változásokról is dönthetnek – közölte szerdán az MTI-vel Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Lázár János Szombathelyen az ugytudjuk.hu fotóján.

Forrás: ugytudjuk.hu

Lázárt még Orbán Viktor pártelnök és a Fidesz elnöksége bízta meg a párt teljes szervezeti, infrastrukturális és személyi állapotának felmérésével. Havasi augusztusban azt mondta, a cél az, hogy egy „letisztult, egységes, határozott és következetes” Fidesz forduljon rá az őszi politikai szezonra, és markáns ellenzéki politikával lépjen fel a szerinte „Magyar Péter-i önkény” ellen.

Az állapotfelmérésnek kérdőíves része is volt, erről korábban a 24.hu számolt be. A párttagokat többek között arról kérdezték, hogyan értékelik a Fidesz belső kommunikációját és stílusát, illetve szükség lenne-e közvetlenebb, modernebb és pozitívabb hangvételre. Arra is kíváncsiak voltak, milyen ellenzéki politikát várnak a párttól: keményebb, harcias fellépést vagy inkább szakmai, építő kritikát.

A kérdőív a Fidesz jövőjére is rákérdezett, méghozzá meglehetősen radikális forgatókönyveket is felvetve. A válaszadók véleményt mondhattak a párt teljes átalakításáról és fiatalításáról, egy új jobboldali mozgalom elindításáról, de még arról is, hogy fel kellene-e számolni a Fideszt, és új emberekkel új jobboldali, konzervatív pártot kellene alapítani. (Utóbbira a Medián augusztusi kutatása szerint a fideszesek egyharmada nyitott lenne).

A felmérésben több vezető fideszes politikus – köztük Szijjártó Péter, Gulyás Gergely, Navracsics Tibor, Lázár János és Orbán Viktor – alkalmasságát is osztályozni lehetett. A kérdőív végén pedig külön üzenetet lehetett írni Orbán Viktornak. Havasi a 24.hu-nak megerősítette, hogy valóban készült ilyen felmérés, és azt is közölte, hogy ő maga is kitöltötte.

Az állapotfelmérés azóta lezárult. Havasi szerint a jövő heti elnökségi ülésen meghallgatják és értékelik Lázár beszámolóját, majd meghozzák az ennek alapján szükséges szervezeti, személyi és strukturális döntéseket. Arról egyelőre nem közölt részleteket, hogy pontosan milyen változások jöhetnek.

Mindeközben a Fidesz elnöksége a héten is ülésezett. Szerdán Bóka János frakcióvezető számolt be a nyári parlamenti munkáról. Lázár megüresedett parlamenti helyéről egyelőre nem döntöttek, Havasi szerint erre „a megfelelő időben” kerül sor.

Lázár augusztus 20-i hatállyal mondott le parlamenti mandátumáról, utódját a Fidesz az országos listájáról jelölheti. A párt április végén megalakult frakciójából rajta kívül Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter, valamint Budai Gyula volt államtitkár is távozott. Helyükre Palóc André és Hortay Olivér került.

Újabb változás is jön a frakcióban: Orbán Balázs, Orbán Viktor korábbi politikai igazgatója várhatóan az Európai Parlamentben folytatja. Helyére Szekeres Pál érkezik az Országgyűlésbe, aki kedden jelentette be, hogy szeptember 14-én megszűnik EP-képviselői mandátuma, és ezután a magyar parlamentben folytatja a munkát.