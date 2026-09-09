Kirúgták a Nemzeti Sportrádió főszerkesztőjét

Távozott a Nemzeti Sportrádió éléről Ballai Attila, a közmédia átmeneti vezetése közös megegyezéssel bontott szerződést a főszerkesztővel. A döntésről még július közepén értesítették, munkaviszonya pedig augusztus 19-én szűnt meg – írta a Magyar Nemzet.

Az Orbán Viktor nagy tisztelőjeként ismert Ballai 2019-től 2020 elejéig a Magyar Nemzet főszerkesztője volt. 2022-ben, a Sportrádió indulásakor csatlakozott a rádióhoz, 2024-től pedig főszerkesztőként dolgozott.

Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Ballai volt az, aki 2024-ben publicisztikában állt ki a Nemzeti Sport hasábjain a gyerekbántalmazó edzők mellett. Az írás arról szólt, hogy az élsportban elérhető sikerek ára az, hogy az edzők bántalmazzák a kisgyerekeket. Ezzel a témával sporttémájú publicisztikák ezrei foglalkoztak már, csakhogy Ballai írásának az volt a lényege, hogy ez így van jól, eszi, nem eszi, nem kap mást. Az élsportoló szerinte úgy készül ugyanis, hogy sok kis gyereket addig bántalmaznak, amíg néhányukból nem lesz bajnok.