Kirúgták a Nemzeti Sportrádió főszerkesztőjét

Távozott a Nemzeti Sportrádió éléről Ballai Attila, a közmédia átmeneti vezetése közös megegyezéssel bontott szerződést a főszerkesztővel. A döntésről még július közepén értesítették, munkaviszonya pedig augusztus 19-én szűnt meg – írta a Magyar Nemzet.
Az Orbán Viktor nagy tisztelőjeként ismert Ballai 2019-től 2020 elejéig a Magyar Nemzet főszerkesztője volt. 2022-ben, a Sportrádió indulásakor csatlakozott a rádióhoz, 2024-től pedig főszerkesztőként dolgozott.
Ballai volt az, aki 2024-ben publicisztikában állt ki a Nemzeti Sport hasábjain a gyerekbántalmazó edzők mellett. Az írás arról szólt, hogy az élsportban elérhető sikerek ára az, hogy az edzők bántalmazzák a kisgyerekeket. Ezzel a témával sporttémájú publicisztikák ezrei foglalkoztak már, csakhogy Ballai írásának az volt a lényege, hogy ez így van jól, eszi, nem eszi, nem kap mást. Az élsportoló szerinte úgy készül ugyanis, hogy sok kis gyereket addig bántalmaznak, amíg néhányukból nem lesz bajnok.
Verés strandpapuccsal és a kis Tetű megalázása: Orbán sportújságjában tényleg vége a PC korának. És végre le lehet írni egy élsportolónak szánt kisgyerekről, hogy „olykor szenved, mert ez a versenysport sajátja”.
Hanem Ballai Attila.
Ballai Attila a román-magyar meccsről akart vezércikket írni, de közben véletlenül Orbán Viktor ölébe dörgölőző apró kiscicává változott.