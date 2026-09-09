Lavina végzett az orosz Nemzeti Gárda több katonájával a Kaukázusban

Lavina csapott le az orosz biztonsági szervek különleges egységeinek tagjaiból álló hegymászócsoportra a Kaukázusban található Bezengi-szurdokban. A balesetben 13 ember halt meg, köztük egy hegymászóoktató – írja a Meduza a Kommerszant értesüléseire hivatkozva. Tíz embert kórházba szállítottak, öt embert pedig továbbra is eltűntként tartanak nyilván.

A lap szerint a 33 fős csoport szeptember 6-án kiképzésre érkezett Kabard- és Balkárföldre. A résztvevők többsége az orosz Nemzeti Gárda különböző egységeinek tagja volt. A szervezet korábban azt közölte, hogy éves kiképzési programjának része a hegymászás, a sziklamászás, a tájékozódás, a felszerelések használata, valamint a biztonságos mászási technikák elsajátítása.

Hegymászók a Kaukázusban. A kép illusztráció Fotó: TOLGA SEZGIN/Middle East Images via AFP

A Baza és a Shot orosz Telegram-csatornák szerint a lavinában meghalt 13 ember közül 12-en a Nemzeti Gárda különleges erőinek Vityaz Speciális Rendeltetésű Csoportjához tartoztak. A beszámolók szerint a Vityaz katonái Albert Izotov szentpétervári hegymászóoktató vezetésével gyakorlatoztak. Alekszandr Jakovenko, az Orosz Hegymászó Szövetség hegymászó bizottságának vezetője újságíróknak megerősítette, hogy Izotov is a halálos áldozatok között van.

Az orosz Nemzeti Gárda korábban cáfolta azokat a híreket, amik szerint a Vityaz egység katonái haltak volna meg a balesetben. A szervezet ugyanakkor elismerte, hogy a lavinában meghalt hegymászók között voltak a Nemzeti Gárda állományába tartozó személyek is.