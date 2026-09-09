Mégis volt pontozás az NVVH elnökének kiválasztásakor, csak nem úgy

Újabb magyarázat érkezett arra, milyen szerepe volt a pontozásnak a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) vezetőinek kiválasztásában. Hantosi István, az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságának tiszás elnöke a testület szerdai ülésén azt mondta: nem a pályázatok minőségét pontozták, a bizottsági tagok csak azt jelölték pontokkal, kiket szeretnének személyesen meghallgatni.

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökjelöltjeinek meghallgatása az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságban. Fotó: Bankó Gábor/444

Hantosi azért tartotta fontosnak tisztázni a pontozás szerepét, mert szerinte félreértések alakultak ki az előző pályázati eljárás körül. Valóban, a Tisza-frakció augusztusban még azt közölte, hogy a jelentkezők közül „a bizottság által kapott értékelések alapján választották ki a három legtöbb pontot kapott pályázót”, akiknek kezdeményezték a meghallgatását.

Hallerné Nagy Anikó, az Országgyűlés alelnöke és a pályázatokról döntő bizottság tagja viszont a Telexnek adott szeptember 6-i interjújában már arról beszélt, hogy nem volt ilyen objektív pontrendszer:

„Nem volt ilyen pontokban kifejezhető, objektív rendszer, mert sok szempontot nem lehetett pontrendszerbe rendezni.”

Hantosi most lényegében ezt az ellentmondást próbálta feloldani. Azt mondta, pontozás valóban volt, de nem a pályázatok tartalmát vagy minőségét értékelték vele. A bizottsági tagok 1, 2 vagy 3 ponttal jelezhették, kiket szeretnének személyes meghallgatásra behívni.

Így alakult ki a három legtöbb pontot kapó pályázó, Ligeti Miklós, Unger Anna és Jancsics Dávid névsora. A frakciók ezen felül további egy-egy jelölt meghallgatását javasolhatták, így került a bizottság elé a pontozásban negyedik Sárvári Nicholas is.

A bizottság szerdán az NVVH három betöltetlen elnökhelyettesi tisztségének új pályázatáról is döntött. Az Országgyűlés augusztus 28-án az elnök mellett a nyomozati elnökhelyettest is megválasztotta, a közpénzügyi, a vádemelési és a fellebbviteli elnökhelyettesi pályázatokat azonban a bizottság eredménytelennek nyilvánította.

Az új kiírás Hantosi szerint csak két ponton tér el az előzőtől. A két ügyészi elnökhelyettesnél törölték a félreértésre okot adó „beosztott” kifejezést, és pontosították azt is, milyen típusú erkölcsi bizonyítványt kell beadni.

Apáti István, a Mi Hazánk képviselője felvetette, hogy érdemes lenne eltörölni az NVVH elnökhelyetteseinek újraválasztási tilalmát. Azt is javasolta, hogy a kiválasztásnál kapjon nagyobb súlyt az alacsonyabb beosztásokban megszerzett szakmai tapasztalat.

Melléthei-Barna Márton tiszás képviselő az utóbbival egyetértett, az újraválaszthatóságot viszont ellenezte. Szerinte annak lehetősége arra ösztönözhetné az NVVH vezetőit, hogy megpróbáljanak megfelelni a politikának.

A bizottság végül egyhangúlag megszavazta, hogy a két pontosítással, de a korábbi szempontok alapján írják ki újra a pályázatokat.

A korábbi jelentkezőknek nem kell feltétlenül mindent elölről kezdeniük: a bizottság megkeresi őket, és nyilatkozhatnak arról, hogy fenntartják-e a pályázatukat. A korábbi anyagot kiegészíthetik vagy pontosíthatják, de teljesen új pályázatot is beadhatnak. A határidő szeptember 27. (via MTI)