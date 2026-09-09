Több a baleset, de csökkent az elektromos rollerekre kötött biztosítások száma

Jelentősen nőtt a motoros rolleresek által okozott balesetek száma Magyarországon - írja a HVG. A legfrissebb hivatalos számok szerint az év első hónapjában 282 olyan személysérüléses közúti baleset történt, amelyet motoros rollerrel közlekedő okozott, ami éves összevetésben 61 százalékos emelkedést jelent, 2024 azonos időszakához képest pedig már 152 százalékos a növekedés.

És miközben a balesetek száma nő, a rollerekre kötött kötelező biztosításoké csökken: 2026-ban szeptember elejéig több mint 5500 ilyen szerződést kötöttek a Netrisknél, szemben az előző év azonos időszakában regisztrált 5800-al, ami 5,2 százalékos visszaesést jelent éves szinten. Ugyanakkor nőtt az éves átlagos biztosítási díj is, idén 8400 forint, ami 28 százalékkal több a tavalyinál (6500 forint). Ennek oka minden bizonnyal az, hogy a biztosítók a balesetek magasabb száma miatt komolyabb kockázatot látnak a rollerek használatában.

Magyarországon 2024 óta kötelező a rollerbiztosítás.

Korábban már írtunk arról, hogy az Országos Mentőszolgálat adatai szerint idén tavasszal majdnem megduplázódott a gyerekeket érintő rollerbalesetek száma, január 1-től május 22-ig 745 felnőtt és 449 gyermek rollerbaleset történt. Gödöllőn áprilisban egy 14 éves fiú halt meg, miután rollerrel nagy sebességgel a zajvédő falnak csapódott.

A készülő KRESZ végre külön foglalkozik az elektromos rollerekkel, igaz, sok országnál ez is kevésbé szigorúan fog szabályozni, a könnyű, max. 25 km/h-t tudó rollerek például a jövőben is mehetnek akár a járdán is, és 12 év felett bárki vezetheti őket. De még ez az új szabályozás sem lépett életbe, a tervek szerint ez szeptemberben történhet meg.

Bóta Balázs, a Bethesda gyermektraumatológusa azt nyilatkozta: „Őszinte leszek, egyszerűen nem értjük, hogy a döntéshozók miért nem léptek az elmúlt 1,5-2 évben, a szakma azóta jelzi, a médiában számtalan cikk és interjú megjelent, és a statisztikákból egyértelműen látszik, mekkora problémát jelent az e-rollerezés.”