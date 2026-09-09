Többször is fehér foszfort vethetett be Libanonban az izraeli hadsereg

Az izraeli hadsereg több alkalommal is fehér foszfort vethetett be Libanonban idén - derült ki a Human Rights Watch (HRW) szerdán közzétett jelentéséből, amelyben az emberi jogi szervezet egyúttal új nemzetközi szabályozásokat sürgetett a vegyi anyagra vonatkozóan.

„A fehér foszfor borzasztó égési sérüléseket és életre szóló testi, lelki és társadalmi-gazdasági károkat okoz; a nemzetközi közösségnek fel kell lépnie a használata ellen és új egyeztetéseket kell indítania róla” - szögezte le Bonnie Docherty, a HRW munkatársa a Harvard Jogi Karának emberi jogokkal foglalkozó szervezetével közösen készített jelentésben. A dokumentum összeállítói úgy vélték, hatékonyabb és pontosabb nemzetközi szabályozásra van szükség a fehér foszfor használatával kapcsolatban, hangsúlyozva, hogy az új szabályozásnak be kell zárnia a még létező jogi kiskapukat is. A HRW mellett az Amnesty International emberi jogi szervezet szintén többször arról számolt be, hogy az izraeli haderő fehér foszfort használ a libanoni harcok során.

Izrael 2013-ban azt mondta, leszerelte a fehér foszfort tartalmazó fegyvereit, a HRW szerint azonban 2023-ban már ismét használták Gázában is.

Füst gomolyog egy dél-libanoni területére mért izraeli légicsapás helyszínén 2024. szeptember 25-én. Fotó: AFP

A fehér foszforos fegyverek nem tiltottak, de civil területeken való használatuk háborús bűncselekménynek számít. A fehér foszfor egy viaszszerű anyag, ami oxigénnel érintkezve meggyullad, és fényes füstfelhőket hoz létre. A vegyszer 800 Celsius-fokos hőmérsékleten ég, és súlyos égési sérüléseket okozhat. (MTI)