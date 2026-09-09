Trump gratulált az AfD választási sikeréhez

Vagy legalábbis feltehetően az AfD-re gondolt, bár nem nevezte meg gratulációja tárgyát, csak annyit írt:

„Nahát! Fantasztikus estéje volt Németországban a populista pártnak.”

Mindenesetre Németországban legutóbb a szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) volt fantasztikus estéje, amikor a szász-anhalti tartományi választáson vasárnap átütő sikert aratott, akkorát, amekkorát a radikális jobboldal a II. világháború óta nem ért el az országban.

Fotó: Sipa USA/Sipa USA via Reuters Connect

De vissza Trumphoz, aki nem intézte el egy mondatban külpolitikai elemzését, hanem azzal folytatta, hogy a párt támogatóinak elege lett Németország „totálisan csapnivaló bevándorlási törvényeiből. Erősödnek, és nem fognak tovább tűrni”.

Annyiban talán nem csoda, hogy az amerikai elnök ilyen hosszú eszmefuttatást szentel egy német tartományi választásnak, hogy 2025-ös hivatalba lépése óta egyre szorosabb szálak szövődnek Washington és az AfD között, Alice Weidel, a párt társelnöke nevezte már Trumpot példaképnek is.

És miközben Trump nagyban méltatta az AfD teljesítményét, Németországban, Berlinben több ezren tüntettek a párt ellen, többek közt olyan molinókkal, amikre az volt írva: A fasizmus nem alternatíva és Állítsátok meg az AfD-nácikat! Vessetek véget a rasszizmusnak és a társadalmi megszorításoknak. (via MTI)