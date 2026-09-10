125 milliárd forint a tét évente – felszámolná a tao-rendszert a sportban az Állami Számvevőszék

A sportegyesületeknek juttatandó évi mintegy 125 milliárd forintnyi társasági adó (tao) elosztását, elbírálását kizárólag a sportpolitikáért felelős döntéshozókra, azaz a kormányra bízná az Állami Számvevőszék (ÁSZ), írta meg a Népszava. Ez a jelenlegi sport-tao rendszerének de facto a felszámolását jelentené a lap szerint. A Népszava cikke felhívja a figyelmet, hogy a Tisza maga is ezt ígérte a választási programjában. A lap úgy tudja, a változás első része az őszi adócsomaggal megérkezhet.

A magyar állam 16 év alatt mintegy 1700 milliárd forintnyi társaságiadó-bevételről mondott le a sportegyesületek javára. A program 2010-ben indult és fokozatosan terjedt ki, ma évente 125 milliárdnyi adóbevétel gyarapítja közvetlenül a sportegyesületek bevételét.

A sport-tao körüli problémákról a független sajtó mellett az ellenzéki politikusok, illetve közgazdászok, szakemberek is rendszeresen beszéltek, ám az Orbán-kormány fenntartotta és bővítette a rendszert.

Az ÁSZ napokban megjelent elemzése a teljes sport-tao újragondolását javasolja a hatékonytalanság és a korrupciós kockázatok miatt, hangsúlyozva, semmi sem indokolja, hogy az állam, vagyis a kormány átengedje a cégeknek a sportpolitikai döntéseket. A jelentés emlékeztet a Kúria 2017-ben hozott, azóta többször megerősített ítéletére, ami szerint a társasági adó közpénz, így az az adó is közpénz, amit a cégek nem az államnak, hanem a sportegyesületeknek fizetnek meg. A számvevők szerint azzal, hogy a kormány átengedi sportszakmai kérdésekben a döntést, épp a sportszakmai szempontok érvényesülését korlátozhatja a támogatások elosztása során.

Illusztráció: Kiss Bence/444

Az ÁSZ úgy látja, a jelenlegi rendszerben az állam pénzről és befolyásról mond le, olyan döntési jogot ad át, amely lehet, hogy jobban működne nála. Az is gond, hogy „az ÁSZ ellenőrzési tapasztalatai alapján jelentős kockázatként azonosította a tao-támogatási rendszer működésével kapcsolatban, hogy az a támogatások felhasználása során is lehetőséget adhat a visszaélésekre”. Vagyis az ÁSZ is felismerte, írja a Népszava, hogy a sport-tao magas korrupciós kockázatot teremt.

A Tisza 2026-os választási programja szerint a párt nem csökkenti a sport-tao-n keresztül érkező támogatásokat, azokat teljes egészében a sportra fordítják, ám ezt a költségvetésen keresztül teszik, így biztosítva azok hatékony felhasználását.

Pósfai Gábor belügyminiszter – a sport felügyelete a kormányváltással a BM-hez került – egy csütörtöki rádióműsorban a Fradiváros-ügy kapcsán arról beszélt: nem klubok ellen zajlik speciálisan vizsgálat, a tao-támogatások rendszerének felülvizsgálata a cél. Azt mondta, a Nemzeti- Adó- és Vámhivatal az elmúlt négy évben csaknem ötszáz esetben indított eljárást különböző egyesületek ügyében, és 92 alkalommal „már ki lett mondva, hogy ez a támogatás elveszett”.

A miniszter úgy fogalmazott, egyetért a tao-rendszer eredeti céljaival, ami az utánpótlás-nevelés támogatása, az infrastruktúra-fejlesztés, valamint a sport népszerűsítése volt. Ezeket a célokat ápolni kell, de olyan sportfinanszírozási rendszert kell kialakítani, ami segíti az utánpótlást, és inkább a létesítmények fenntartását, mintsem újak építését támogatja, emellett jóval többet költ az iskola- és szabadidősportra. Az új rendszerben emellett nemcsak a hat kiemelt sportág, hanem az összes többi is tudna profitálni a „tao-s” pénzekből.