24.hu: Vesztegetéssel gyanúsították meg Veres Tibor milliárdost az óbudai korrupciós ügyben

A 24.hu információi szerint gyanúsítottként hallgatta ki a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) Veres Tibor üzletembert az óbudai korrupciós ügyben. A Wallis Csoport alapító elnökét vesztegetéssel gyanúsítják egy III. kerületi beruházással kapcsolatban.

Veres Tibor szabadlábon védekezik, kényszerintézkedést nem indítványoztak vele szemben. Az üzletember ügyvédje, Papp Gábor abszurdnak és alaptalannak nevezte a gyanúsítást, amivel szemben panaszt tettek. A védő hozzátette, hogy a gyanúsítást részletesen cáfolják majd a későbbiekben.

A Forbes tavalyi listája szerint 756 milliárd forintos vagyonával Veres Tibor a második leggazdagabb magyar.

A 24.hu információi szerint Veres Tibor mellett a KNYF újabb személyeket hallgatott ki az óbudai korrupciós ügyben, amiben már Bús Balázs (Fidesz) volt óbudai polgármestert, Czeglédy Gergő (MSZP) és Puskás Péter (Fidesz) korábbi óbudai alpolgármestereket, Őrsi Gergely (MSZP) jelenlegi és Láng Zsolt (Fidesz) korábbi II. kerületi polgármestereket, Molnár Zsolt (MSZP) volt parlamenti képviselőt, Szkaliczki Tünde és Matisz Károly (Momentum) politikusokat és Gór Csaba (Fidesz) II. kerületi politikust is meggyanúsították.