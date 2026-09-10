A Ryanair szerint nem lógott ki az utasuk feje a gépből

A Ryanair vezérigazgatója, Michael O’Leary azt mondta újságíróknak, vitatni fogják annak az utasuknak a beszámolóját, aki azt állította, kilógott a feje a repülőgép ablakán a társaság Szalonikiből Memmingenbe tartó járatán júliusban.

Márpedig az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Tanács (NTSB) előzetes jelentéséből úgy tudjuk, a Ryanair július 10-i, Szalonikiből Memmingenbe tartó járatának hajtóművéből leszakadó darabok törték be azt az utasablakot, amelyen keresztül egy férfi feje és jobb válla a gépen kívülre került. Az is biztos, hogy a 61 éves Ljubisa Karović súlyosan megsérült.

A Guardiannek adott interjújában Karović elmondta: úgy véli, a biztonsági öve tartotta a gépben, miközben elvesztette az eszméletét. Felesége, Svetlana arról számolt be, hogy egy utasnak kulcsszerepe volt a férje megmentésében, miközben ő végignézte, ahogy a férje „félig kint, félig bent volt a gépben”.

Elmondása szerint az ismeretlen, feltételezhetően albán utas „mindent megtett, hogy visszahúzza őt, majd megpróbálta eltorlaszolni az ablakot, először egy táskával, amit a nyomás azonnal kiszippantott, majd egy bőrönddel, ami már működött”.

Az ominózus ablak.

O’Leary most így fogalmazott: „Nem volt félig kint az ablakon. Az arca egy része sem került ki rajta. Nem hisszük, hogy a testének bármely része kikerült volna az ablakon, de az biztos, hogy nagyon drámai körülmények között szippantotta a levegő az ablak felé.”

Elmondta továbbá, hogy az utas „be volt kötve az ülésbe”. „A folyamat végén minden bizonnyal vitatni fogjuk, hogy ő, vagy a testének bármely része kikerült volna az ablakon.” O’Leary leszögezte, hogy „nem próbálja elbagatellizálni a dolgot”, és a légitársaságnak „meg kell várnia az NTSB végső jelentésének eredményét”.

Az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Ügynökség (NTSB) vezeti a balesetvizsgálatot, amelyben a Boeing (a 737-es gép gyártója), a GE (a hajtómű gyártója), valamint a Ryanair is érintett. (Guardian)