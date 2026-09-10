Az osztrákok nem adtak be hivatalos panaszt az Európai Bizottsághoz a fenékküszöb megépítése miatt

Nem adtak be hivatalos panaszt a fenékküszöb megépítése miatt – válaszolta a Telex kérdésére az osztrák Innovációs, Mobilitási és Infrastrukturális Minisztérium szóvivője.

Magyar Péter szerdán írt arról a Facebook-oldalán, hogy „Ausztria bepanaszolta hazánkat Brüsszelben az építkezés miatt”. „Jó lenne, ha az osztrákok azbeszt ügyben lennének ilyen aktívak…” – tette hozzá. Az osztrák Mobilitási és Infrastrukturális Minisztérium ezt tagadta és korábban az Európai Bizottság is arról számolt be, hogy „nem tudják megerősíteni”, hogy az osztrákok bepanaszolták volna Magyarországot a paksi fenékküszöb miatt.

Munkagépek dolgoznak a paksi fenékküszöbnél. Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Ugyanakkor azt megírták a Telexnek, hogy a Duna Bizottság és az Európai Bizottság közvetlen egyeztetést folytat az illetékes magyar hatóságokkal. Az EU Duna Régió Stratégiájában részt vevő országok képviselői is közös álláspontot dolgoztak ki, ezt el is juttatták a magyar kormányhoz. A szóvivő levelében azt írta, hogy a Duna hajózhatóságának garantálása rendkívül fontos Ausztria számára, hiszen a folyó köti össze az ország több kereskedelmi és ipari központját a nemzetközi kereskedelemmel. Emellett viszont megértik, hogy Magyarországnak fontos a vízszint megőrzése, ezért Ausztria célja az, hogy felállítsanak egy jól koordinált megközelítést, ami minden Duna menti érintett érdekeit figyelembe vesz.

A probléma lényege az lehet, hogy a magyar kormány haváriára hivatkozva (az alacsony vízszint miatt csaknem le kellett állítani a paksi atomerőművet) rohamtempóban kezdett neki a fenékküszöb megépítésének, a beruházás így nem esett át a szokványos engedélyeztetési folyamatokon, miközben normál körülmények között egy ilyen volumenű, a Duna teljes keresztmetszetét érintő beavatkozás előtt kötelező hivatalosan értesíteni a hazai zöldhatóságokat, a szomszédos országokat, a nemzetközi folyami bizottságokat és az EU-t, valamit részletes környezeti hatásvizsgálatokat is kell végezni. A kormány viszont a kialakult helyzetet veszélyhelyzetnek minősítette, a beruházást pedig nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségűnek.

Arról, hogy az építkezés következtében felgyorsult a víz sodrása az épülő paksi fenékküszöb két fala között, ami miatt sokat mélyülhetett ott a Duna medre, és a víz az építményt is kikezdte, az Átlátszó írt a múlt héten, ezt utóbb Magyar Péter „sajtóban megjelent álhíreknek” titulálta.

Mindenesetre az osztrák kormány tájékoztatása alapján úgy tűnik, Ausztria nem „bepanaszolta Magyarországot Brüsszelben”, ahogy azt Magyar írta, hanem szélesebb körű vizsgálódás folyik, amiről őt és Vitézyt is tájékoztatták.