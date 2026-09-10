Gurzó Mária tisztázta, hogy ő nem az a Gurzó Mária

POLITIKA

Vezetőszáron vezették be a tárgyalóterembe szerdán Fásy Ádám feleségét, Fásyné Gurzó Máriát, akinek később a bíróság egy hónapra elrendelte a letartóztatását. Van azonban egy másik, a közéletben aktív Gurzó Mária: a Tisza képviselője a békési 04-es választókerületében. Ő most a következő közleményt tette ki a Facebook-oldalára:

„Az NKA-ügy hírei miatt – amelyek szerint letartóztatták Fásy Ádám feleségét, Fásyné Gurzó Máriát – rengeteg megkeresést kaptam.

Szeretnék mindenkit megnyugtatni: nem én vagyok Fásy Ádám felesége!

Nem vagyok letartóztatásban és a férjemet nem Ádámnak hívják. Köszönöm az aggódó üzeneteket!

Forrás

(via Telex)

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Diószegi-Horváth Nóra
bűnügy