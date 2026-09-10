Gyermekkorú orangutánokat találtak egy indiai erdőben, több ezer kilométerre a természetes élőhelyüktől

Orangutánkölyköket találtak egy indiai erdőben, több ezer kilométerre természetes élőhelyüktől. A hatóságok vizsgálatot indítottak, mivel azt valószínűsítik, hogy a fiatal állatokat Délkelet-Ázsiából csempészték be az országba.
A vörös bundájukról ismert orangutánok kizárólag Borneo és Szumátra szigetén őshonosak, ehhez képest az indiai Odisha állam Balasore körzetében bukkantak rájuk. Az öt kölyköt a helyi erdészeti hivatal járőrei találták meg, majd egy ottani állatkertben helyezték el őket átmenetileg.
„Gyanítjuk, hogy egy nemzetközi bűnszervezet lehet érintett az ügyben” – nyilatkozta Ram Singh Khuntia, Odisha állam környezetvédelmi minisztere. Az orangutánok összevissza szállítgatását szigorúan tiltja a Washingtoni egyezmény, a veszélyeztetett vadon élő állatok és növények kereskedelmét szabályozó globális megállapodás.
A Természetvédelmi Világalap (WWF) szerint Borneón és Szumátrán 104 000 orangután él, szemben a száz évvel korábbi több mint 230 ezerrel. (The Guardian)