Így forgattunk 14 kamasszal egy teljes tanéven át

Néhány hete indítottunk gyűjtést, hogy befejezhessük a kamaszokról szóló új dokumentumfilmünket, a Bakpakkot. Azóta sokan mellénk álltak, és már a szükséges összeg felét sikerült összegyűjtenünk. Ahhoz azonban, hogy a filmet a 444-től megszokott minőségben fejezhessük be, az utómunkához még további segítségre van szükségünk.
Itt tudod támogatni, hogy elkészülhessen a Bakpakk.
Most a film témájáról és a szereplőivel kapcsolatban szeretnénk megosztani néhány részletet.
A Bakpakk tizennégy kamasz egy évét követi végig, akiknek egészen másképp kezdődött a 2024/25-ös tanév, mint a társaiknak. Nyolc évnyi kiközösítés, rossz iskolai eredmények és elakadások – több esetben öngyilkossági gondolatok – után a középiskola első évében nem tanulnak hagyományos tantárgyakat.
Nincs matek, nincs töri, nincs feleltetés vagy dolgozat. Egyetlen feladatuk van: érzelmileg gyógyulni.
Egy éven át empátiával, kommunikációval, együttműködéssel és felelősségvállalással foglalkoznak. A cél, hogy újra képesek legyenek hinni magukban, és visszaszerezzék a motivációjukat a tanuláshoz és a saját jövőjükhöz.
A fiatalok mentális állapotáról évről évre egyre aggasztóbb adatok jelennek meg. Magyarországon minden ötödik gyereket érint valamilyen mentális zavar, a leggyakoribb probléma pedig a szorongás. Az oktatási rendszerünk ezekre a problémákra egyáltalán nincs felkészülve: sok helyen nincs iskolapszichológus, ahol pedig van, gyakran annyira túlterhelt, hogy prevencióra már nem jut ideje.
A 444 újságírójaként több mint hat éve foglalkozom oktatással, és mindig azok a történetek érdekeltek a legjobban, amelyek megmutatták, hogy az iskola másmilyen is lehet: olyan hely, ahol nem kizárólag a teljesítmény, hanem a gyerekek jólléte is fontos. Ilyen volt a tatai Színes Iskola vagy a Zöld Kakas Líceum. Az egyik legkülönlegesebb kezdeményezésnek az Arany Iránytű programot tartottam. Erről szól a Bakpakk.
A film szereplőit nem súlyos mentális zavarokkal küzdő gyerekeknek kell elképzelni. Egyszerű kamaszok, akik sokszor évek óta cipelnek magukkal rossz tapasztalatokat az iskolából: bántalmazást, kirekesztést, sorozatos kudarcokat.
Ezek az élmények olyan érzelmi terheket raknak rájuk, amelyek mellett nehézzé válik figyelni, teljesíteni vagy egyáltalán motivációt találni a tanuláshoz. Kívülről ebből sokszor csak annyi látszik, hogy rossz jegyeket kapnak, bukdácsolnak, bezárkóznak vagy elveszítik az érdeklődésüket az iskola iránt.
Innen indul a történetük. A filmben azt követhetjük végig, hogyan nyílnak meg a figyelem és a törődés hatására, hogyan kezdenek beszélni a múlt sebeiről, és hogyan válnak újra önbizalommal teli, vicces kamaszokká, akik reménnyel tekintenek a jövőjükre.
Rendezőként kezdettől fogva az volt az egyik legfontosabb szempontom, hogy ezt az érzékeny és intim folyamatot úgy mutassuk meg, hogy közben a gyerekek jogai ne sérüljenek, és a kamera előtt is biztonságban érezzék magukat.
Ezért többfős stáb helyett egyedül forgattam végig a tanévet, és sok időt szántam arra, hogy bizalom alakuljon ki közöttünk. A gyermekjogi felkészítésben Gyurkó Szilvia segítségét kértük, aki akkor a Hintalovon Alapítvány vezetője volt, ma pedig gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár.
A szülők és a gyerekek részletes tájékoztatást kaptak arról, hol és mekkora közönség előtt jelenik majd meg a film, majd a gyerekekkel közösen lefektettük a forgatás szabályait.
Zöld, sárga és piros zónákat határoztunk meg. Zöld volt, amit szabadon forgathattam, például a program foglalkozásait. A sárga zónába azok a helyzetek kerültek, amelyeknél mérlegelni kellett – például egy komoly konfliktus vagy a szülőkről szóló beszélgetés. A piros zónába az intim magánbeszélgetések és minden olyan helyzet tartozott, amelyet sem felvenni, sem a filmben bemutatni nem lehetett.
A szabályokon túl is bármikor kérhették, hogy kapcsoljam ki a kamerát, vagy hogy egy már felvett jelenet ne kerüljön a filmbe. Ezzel a jogukkal éltek is – ahogy a bemutatott rövid részletben is látszik.
Fontos volt az is, hogy a filmet először a szereplő gyerekek lássák. Bár a Bakpakk még nincs kész, múlt héten levetítettük nekik az aktuális verziót az iskolában.
Sokat aggódtam amiatt, milyen lesz számukra visszanézni a két évvel ezelőtti önmagukat olyan pillanatokban, amikor sérülékenyek voltak. Végül végignevették a vicces részeket, csendben figyelték a nehezeket, büszkék voltak magukra, utána pedig egyesével megöleltek. A legintrovertáltabb fiú később még üzenetet is írt arról, mennyire örül, hogy szerepel a filmben.
A gyerekek most már a kész Bakpakkot várják. A film befejezéséhez hamarosan kezdődik az utómunka, amely jelentős költségekkel jár. A gyűjtésben eddig a szükséges összeg felét sikerült összeszedni.
Segíts te is, hogy a kamaszok elmesélhessék nektek a történetüket!
Az UNICEF készített kutatást arról, hogy mi a helyzet az iskolapszichológusokkal és a gyerekek mentális állapotával. A helyzet nagyon rossz, ezért a sajtótájékoztatóra meghívták a fiatalokért és a családokért felelős helyettes államtitkárokat.
Az autizmussal, magatartás- vagy tanulási zavarral élő diákoknak még nehezebb a rigid oktatási rendszerben boldogulni, mint másoknak. Nekik nyújt menedéket az 1997 óta működő Zöld Kakas Líceum, ahol nem a diákokat próbálják meg fejleszteni, hanem a környezetet úgy alakítani, hogy abban a diákok jól érezzék magukat, és arról tanuljanak, ami igazán érdekli őket.
Pszichológiai alapokon nyugvó, személyközpontú szemlélettel találkoztunk a tatai Színes Iskolában. Nincs ellenőrző, nincs felelés, nincs beírás, a gyerekeket arra buzdítják, hogy csak azt tanulják, ami érdekli őket. Annyira szabadok, hogy haza se akarnak menni.
Az iskolaelhagyás visszafordítására találta ki az Arany Iránytű nevű programot Glashütter Melinda és Bognár Roman. A programban részt vevő kilencedikesek egy évig tantárgyak helyett mentálhigiénés oktatásban vesznek részt. A szakemberek szerint a kamaszokat nem lehet addig tanulásra rávenni, amíg nem tárják fel az elakadásaikat.
A felmérések szerint nagyon rossz a gyerekek és kamaszok mentális állapota, aminek a kezelése az egészségügyi túltelítettsége miatt az oktatási rendszerre szakad. Az iskolák azonban nem csak a problémák felismerésével állnak hadilábon, de az iskolapszichológusok és szociális segítők folyamatos hiányával is küzdenek. Maréknyi iskolapszichológus próbálja a felszínen tartani a krízisben lévő gyerekeket, pedig az ő feladatuk nem a terápia lenne.