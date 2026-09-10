Lehet 1,65 Celsius-fokkal több? – augusztus volt a valaha mért legforróbb hónap világszerte és Magyarországon is

Augusztus volt a valaha mért legforróbb hónap világszerte, a globális átlaghőmérséklet 1,65 Celsius-fokkal haladta meg az iparosodás előtti szintet – írja a Guardian. Az Európai Unió Kopernikusz Éghajlat-változási Szolgálatának adatai szerint az imént véget ért hónap 2023 júliusával holtversenyben került az élre, és a tengerek felszíne is elérte az augusztusi rekordot.

A tudósok figyelmeztetnek: mindez azelőtt történt, hogy a közelgő El Niño komolyabb jelentős hatást gyakorolt volna a hőmérsékletekre. Az idei El Niño valószínűleg az év vége felé éri el a teljes erejét, és az előrejelzések szerint potenciálisan a valaha volt legintenzívebb lesz.

Friederike Otto, a londoni Imperial College klímatudományi professzora azt mondta: „Az idei magas hőmérsékletek mozgatórugója továbbra is a fosszilis tüzelőanyagok szüntelen égetése. A klímaváltozás minden El Niñót forróbbá tesz, amíg nem hagyjuk abba a szén, az olaj és a gáz égetését, a rekordokat döntő hónapok egyszerűen folytatódni fognak.”

Fotó: Németh Dániel/444

Ilyen erős El Niño 1000 éve nem volt, amilyen most közelít, írtuk a Qubiton is nemrégiben.

Simon Stiell, az ENSZ klímavédelmi vezetője szerint a 2026-os nyár gazdasági és társadalmi kárait még számolják. „A extrém hőség milliók halálát okozta és billió dolláros károkat okozott, sújtotta a közlekedési és egészségügyi rendszereket, és felhajtja az élelmiszerek árát – magyarázta. – A bizonyítékok megcáfolhatatlanok: ez az ára az emberiség fosszilistüzelőanyag-függőségének” – tette hozzá.