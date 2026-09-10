Levonulnak a katonák a paksi védmű építkezéséről

Az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred elkezdte elhagyni a Dunaszentbenedeknél kialakított depót és az MVM Paksi Atomerőmű megfelelő ellátását biztosító védmű építési területét.

A Magyar Honvédség több alakulata bő egy hónapon át segítette az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakembereinek munkáját a fenékküszöb kiépítésénél.

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter egy hete közölte, hogy a tervek szerint szeptember 11-ig maradnak a katonák a helyszínen. Addig dolgoznak a védmű megerősítésén, valamint bizonyos dunaszentbenedeki építkezéseket és helyreállítási munkákat fejeznek be.

Magyar Péter miniszterelnök augusztus 29-én jelentette be, hogy két héttel a határidő előtt elkészült a paksi fenékküszöb első üteme, ami során 43 ezer köbméter követ építettek be. Magyar a múlt heti kormányinfón azt mondta, a fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát, a vízszint megfelelő, és a paksi erőmű teljes kapacitással, közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot. Arról is beszélt, hogy még körülbelül egy hónapot vesz igénybe további mintegy 100 ezer köbméternyi kő bedolgozása a stabilizálás érdekében.

Munkagépek dolgoznak a paksi fenékküszöbnél Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

A Paks és Dunaszentbenedek között készülő fenékküszöb a Duna folyására merőleges, aszimmetrikus kőszórás, amelynek célja, hogy extrém kisvíznél fél-egy méterrel megemelje a vízszintet a Paksi Atomerőmű hidegvíz-csatornájánál.

Ahogy arról a 444-en korábban írtunk, a műtárgy az alacsony vízállás problémáját enyhítheti, így a mostanihoz hasonló helyzetben az erőmű szivattyúi továbbra is megfelelő mennyiségű hűtővizet vehetnek ki a Dunából. A másik fő problémát, a folyó magas hőmérsékletét viszont nem oldja meg: ha a Duna vize 27–28 fokosra melegszik, a visszaengedett hűtővíz miatt továbbra is szükség lehet az erőmű teljesítményének csökkentésére. Tartós megoldást erre a hűtési rendszer komolyabb átépítése, például hűtőtornyok alkalmazása jelenthetne. (via MTI)