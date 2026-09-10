Magyar Péter: Nincs előrelépés a Benes-dekrétumok ügyében

Miután részt vett a közös sajtótájékoztatón, Magyar Péter külön is válaszolt az újságírók kérdéseire Pozsonyban, a V4 és Írország kormányfői találkozója után. A miniszterelnök a Benes-dekrétumokról és az ukrajnai magyar kisebbség jogairól is beszélt.

A Benes-dekrétumokkal kapcsolatban azt mondta, még nincs előrelépés az ügyben. Korábban abban állapodtak meg Robert Fico szlovák miniszterelnökkel, hogy a kérdéseket szakértői szinten elő kell készíteni, de ez még nem történt meg.

Azt mondta, bizalommal van az iránt, hogy a szlovák miniszterelnöknek is érdeke a kérdésekre megoldást találni. Hozzátette, hogy bilaterális szinten nem tudnak addig előrelépni, amíg legalább a földek kártalanítás nélküli elvételében vagy a véleménynyilvánításért börtönnel fenyegetés ügyében nincs előrelépés.

Magyar Péter Fotó: Németh Dániel/444

Az ukrajnai magyar kisebbség jogaival kapcsolatban pedig azt mondta, az ukrán kormánynak konkrét lépéseket kell tennie a magyarság jogainak biztosítása érdekében ahhoz, hogy a magyar kormány további uniós csatlakozási klaszterek megnyitását támogassa.

Magyar azt mondta, júniusban politikai megállapodás született a magyar és az ukrán kormány között a kárpátaljai magyarok oktatási, kulturális, nyelvi és adminisztratív jogairól, azonban a vállalt konkrét intézkedések egyelőre nem történtek meg. Hozzátette, hogy támogatták az első és a hatodik klaszter megnyitását, további fejezetek megnyitását azonban csak teljesítményalapú csatlakozás keretében tartja indokoltnak. Példaként Szerbiát említette, ami 12 éve kezdte meg csatlakozási folyamatát, mégis csak két klasztert nyitottak meg számára a hatból. (via MTI)