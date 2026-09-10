Bocsánatot kért a közmédia a Vásárhelyi Jánosos ismétlés miatt

Levelet írtunk a közmédia sajtóirodájának, miután ma az M1-en egy olyan adást ismételtek meg, amiben Vásárhelyi János egy kedves igazgatóként szerepelt. A Három Kívánság című műsor egyik karácsonyi kiadása volt ez, ami a bicskei Batthyány-kastélyból jelentkezett, ahova több nevelőotthonból érkeztek a gyerekek. A műsor végén Vásárhelyi János is megjelenik, aki a a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon igazgatójaként ajándékcsomagot vesz át. Arra, hogy milyen megfontolásból választották a Három Kívánságnak éppen ezt, a végig a bicskei gyermekotthonban forgatott és Vásárhelyi Jánost is szerepeltető részét az ismétlésre, a következő választ küldte a Duna Médiaszolgáltató Zrt. Sajtó és Marketing Irodája:

Köszönjük megkeresését. A Duna Médiaszolgáltató Zrt. mélyen sajnálja, hogy a szóban forgó műsor ismétlésbe került. A megbízott vezérigazgató személyesen bocsánatot kér az eset miatt, és azonnali hatállyal belső vizsgálatot rendel el annak feltárására, hogy megelőzhető lett volna-e. Amennyiben a vizsgálat felelősséget állapít meg, megtörténik a felelősségre vonás is. Ezzel párhuzamosan felülvizsgáljuk az archív tartalmak kiválasztására és ismétlésbe helyezésére vonatkozó eljárásrendet is, hogy hasonló eset a jövőben ne fordulhasson elő. Külön köszönjük, hogy ilyen gyorsan felhívta figyelmünket a sajnálatos esetre!