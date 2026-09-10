Az M1-en ma egy olyan adást ismételtek meg, amiben Vásárhelyi János egy kedves igazgatóként szerepelt

„Most képletesen Vásárhelyi János, a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon igazgatója az első ajándékcsomagot átveszi” – ezzel vezeti fel Dévényi Tibor a 90-es évek amúgy is kellemetlen műsorában a később elítélt pedofilt. Ennek – a valószínűleg 1992-es – adásnak az ismétlését adták ma le 15:30-kor az M1-en. Egy olyan karácsonyi műsor volt ez, ami a bicskei Batthyány-kastélyból jelentkezett és több nevelőotthonból érkeztek a gyerekek. A ma leadott műsort nem tudjuk a cikkbe embedelni, ezen a linken elérhető és Vásárhelyi János a végén, a 44. percnél tűnik fel.
Arra, hogy a közmédiának pont ezt az adást sikerült ma leadnia, Németh Balázs fideszes országgyűlési képviselő hívta fel a figyelmet. Hasonlóan nyomasztó eleme a műsornak, hogy szerepel benne – Egerszegi Krisztina oldalán – Kiss László úszóedző, akiről 2016-ban tudta meg a nyilvánosság, hogy egy erőszaktevő volt.
Vásárhelyi János a bicskei gyermekotthon igazgatójaként 2004 és 2016 között legalább tíz kiskorú fiút zaklatott. K. Endre az ő évtizedes közeli munkatársa, igazgatóhelyettese volt, akit azért ítélték 3 év 4 hónap börtönre, mert terhelő vallomásának visszavonására próbálta kényszeríteni a gyermekotthonban élő egyik gyereket, akit az intézmény igazgatója, Vásárhelyi János molesztált. Neki adott köztársasági elnöki kegyelmet Novák Katalin 2023. április 27-én. 2024. február 2-án jelent meg a 444-en a cikkünk erről, ennek nyomán robbant ki a kegyelmi ügy.
A bicskei gyermekotthon pedofília miatt elítélt egykori igazgatójáról, Vásárhelyi Jánosról sok mindent kiderítettünk 2024 februárjában, a kegyelmi ügy idején. Például azt, hogy az Orbán család céges ügyvédje, Szmulai István volt a védője az eljárásban. Azt is, hogy a férfi korábban igen aktív szereplő volt a helyi politikában, a 2002-es önkormányzati választáson maga Orbán Viktor kampányolt annak a civil egyesületnek, amelynek a listáján indult. Sikerrel: Vásárhelyi János 2002 és 2010 között a bicskei önkormányzati képviselő-testület tagja volt.
Politikai botrány lett abból is, hogy Vásárhelyi 2015-ben, Tarlós István főpolgármestersége idején kitüntetést kapott a fővárostól, 2016. augusztus 20-án pedig állami kitüntetést vehetett át Orbán Viktor előterjesztésére, Áder János jóváhagyásával. Mindezt úgy, hogy 2011-ben már zajlott egy nyomozás ellene, miután a gyermekotthon két munkatársa bejelentést tett a fenntartónál, amely akkor még a Fővárosi Önkormányzat volt. Ezt a nyomozást a rendőrség 2012-ben megszüntette, mert az igazgató ellen valló áldozatok visszavonták vallomásaikat.
A fővárosi kitüntetés miatt Tarlós István akkori főpolgármester és Szentkirályi Alexandra akkori főpolgármester-helyettes is magyarázkodni kényszerült. Tarlós azt mondta, nem olvasta el az előterjesztést, mikor kitüntette Vásárhelyit, Szentkirályi még kormányszóvivőként azzal érvelt, hogy ő csak technikai díjátadó volt.
Vásárhelyit jogerősen 8 év fegyházra ítélték 2019 szeptemberében a pedofíliáért és azért a kényszerítésért, amiben Kónya Endre segédkezett neki, amikor rá akarták beszélni az egyik érintett fiatalkorút, hogy az változtassa meg a vallomását a rendőrségen (a két bűncselekményért összesen 9,5 évet kapott, a másikban később ítélték el). Akkor az a feltétel is járt neki, hogy a büntetés kétharmad részének letöltése után feltételesen szabadulhat. Erre idén áprilisban került sor.
Takáts Zsuzsanna elmesélte, hogy Kiss László volt az utolsó, aki rávetette magát, és annyira rosszul lett, hogy gyógyszert adtak neki. Szerinte Kissék jobban megbűnhődtek volna, ha nem lettek volna élsportolók. Mint mondta, a nevelőapját megpróbálták lefizetni, aztán megverték, hogy vonja vissza a feljelentést.
Aztán úgy kért mégis bocsánatot, hogy közben „gyengeelméjűnek” nevezte Karácsony Gergely főpolgármestert.
Vásárhelyi mellett Tiborcz István testvére is ennek az egyesületnek a tagjaként lett önkormányzati képviselő.
A miniszterelnök parlamenti felszólalása után megnéztük, mi igaz abból, hogy Orbánék léptek fel a pedofil igazgató ellen.
Most azt akarta elérni, hogy a fiú videókon mondja el, K. nem is akart vele aláíratni semmit.
A molesztálásokat eltussolni próbáló egykori igazgatóhelyettes a pápalátogatás ürügyén jöhetett ki a börtönből.
Vásárhelyi János folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntette miatt több mint 6 évet töltött fegyházban. A börtön előtt az RTL stábja várta, de nem nyilatkozott.
Tagadta, hogy bármilyen összefüggés lenne a két megbizatása között.
Az otthonban nevelkedő fiúk vádjai szerint éveken át szexuálisan zaklatta őket.