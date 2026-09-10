Az M1-en ma egy olyan adást ismételtek meg, amiben Vásárhelyi János egy kedves igazgatóként szerepelt

„Most képletesen Vásárhelyi János, a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon igazgatója az első ajándékcsomagot átveszi” – ezzel vezeti fel Dévényi Tibor a 90-es évek amúgy is kellemetlen műsorában a később elítélt pedofilt. Ennek – a valószínűleg 1992-es – adásnak az ismétlését adták ma le 15:30-kor az M1-en. Egy olyan karácsonyi műsor volt ez, ami a bicskei Batthyány-kastélyból jelentkezett és több nevelőotthonból érkeztek a gyerekek. A ma leadott műsort nem tudjuk a cikkbe embedelni, ezen a linken elérhető és Vásárhelyi János a végén, a 44. percnél tűnik fel.

Vásárhelyi János a Három Kívánság műsorában. Forrás: Mediaklikk

Arra, hogy a közmédiának pont ezt az adást sikerült ma leadnia, Németh Balázs fideszes országgyűlési képviselő hívta fel a figyelmet. Hasonlóan nyomasztó eleme a műsornak, hogy szerepel benne – Egerszegi Krisztina oldalán – Kiss László úszóedző, akiről 2016-ban tudta meg a nyilvánosság, hogy egy erőszaktevő volt.

Vásárhelyi János a bicskei gyermekotthon igazgatójaként 2004 és 2016 között legalább tíz kiskorú fiút zaklatott. K. Endre az ő évtizedes közeli munkatársa, igazgatóhelyettese volt, akit azért ítélték 3 év 4 hónap börtönre, mert terhelő vallomásának visszavonására próbálta kényszeríteni a gyermekotthonban élő egyik gyereket, akit az intézmény igazgatója, Vásárhelyi János molesztált. Neki adott köztársasági elnöki kegyelmet Novák Katalin 2023. április 27-én. 2024. február 2-án jelent meg a 444-en a cikkünk erről, ennek nyomán robbant ki a kegyelmi ügy.

A bicskei gyermekotthon pedofília miatt elítélt egykori igazgatójáról, Vásárhelyi Jánosról sok mindent kiderítettünk 2024 februárjában, a kegyelmi ügy idején. Például azt, hogy az Orbán család céges ügyvédje, Szmulai István volt a védője az eljárásban. Azt is, hogy a férfi korábban igen aktív szereplő volt a helyi politikában, a 2002-es önkormányzati választáson maga Orbán Viktor kampányolt annak a civil egyesületnek, amelynek a listáján indult. Sikerrel: Vásárhelyi János 2002 és 2010 között a bicskei önkormányzati képviselő-testület tagja volt.

Politikai botrány lett abból is, hogy Vásárhelyi 2015-ben, Tarlós István főpolgármestersége idején kitüntetést kapott a fővárostól, 2016. augusztus 20-án pedig állami kitüntetést vehetett át Orbán Viktor előterjesztésére, Áder János jóváhagyásával. Mindezt úgy, hogy 2011-ben már zajlott egy nyomozás ellene, miután a gyermekotthon két munkatársa bejelentést tett a fenntartónál, amely akkor még a Fővárosi Önkormányzat volt. Ezt a nyomozást a rendőrség 2012-ben megszüntette, mert az igazgató ellen valló áldozatok visszavonták vallomásaikat.

A fővárosi kitüntetés miatt Tarlós István akkori főpolgármester és Szentkirályi Alexandra akkori főpolgármester-helyettes is magyarázkodni kényszerült. Tarlós azt mondta, nem olvasta el az előterjesztést, mikor kitüntette Vásárhelyit, Szentkirályi még kormányszóvivőként azzal érvelt, hogy ő csak technikai díjátadó volt.

Vásárhelyit jogerősen 8 év fegyházra ítélték 2019 szeptemberében a pedofíliáért és azért a kényszerítésért, amiben Kónya Endre segédkezett neki, amikor rá akarták beszélni az egyik érintett fiatalkorút, hogy az változtassa meg a vallomását a rendőrségen (a két bűncselekményért összesen 9,5 évet kapott, a másikban később ítélték el). Akkor az a feltétel is járt neki, hogy a büntetés kétharmad részének letöltése után feltételesen szabadulhat. Erre idén áprilisban került sor.