Megette a szőlő felét az aszály

A tavalyihoz képest 30-50 százalékkal kevesebb szőlő termett az aszály miatt a szekszárdi borvidéken – írja az MTI. Bősz Adrián, a 2200 hektáros borvidék elnöke a hírügynökségnek elmondta, a 2025. évi 80 mázsás hektáronkénti termésátlag az idén várhatóan 30 százalékkal lesz alacsonyabb. Az is baj, hogy a vízhiány miatt a szőlőben lévő anyagok koncentrálódnak, és a 25-ös, 26-os mustfokú szőlőt nem egyszerű száraz borrá erjeszteni.

Bősz felhívta a figyelmet arra is, hogy a talajból kezd elfogyni a víztartalék. A tőkeállomány még nem pusztul, de a teraszok szélein lévő 2-3 sorban már szeptember elején leszáradtak a levelek.

Fotó: Kacsúr Tamás/MTI/MTVA

A borvidék elmúlt száz évének szüreteit nézve az idei betakarítás kiugróan korai, sok ültetvényen már csak a cabernet fajták vannak a tőkéken, „amelyeket 15 éve még novemberben szüreteltek”.

Mészáros Pál, a 160 hektárról szőlőt betakarító Mészáros Borház tulajdonosa is arról számolt be az MTI-nek, hogy a szokásos mennyiség fele, 30-40 mázsa szőlő terem hektáronként.

A magyar borászatnak nem az aszály és kényszerűen korai szüret az egyetlen baja az idén, az aranyszínű sárgaságos fejleményekről több alkalommal is beszámoltunk a 444-en és a Qubiton.