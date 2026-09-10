Simán kikapott a négyszeres címvédő Egyesült Államoktól a vb-negyeddöntőben a női kosárválogatott

A magyar női kosárlabda-válogatott 108–56-ra kikapott a címvédő Egyesült Államoktól a berlini világbajnokság negyeddöntőjében, ezzel befejezte szereplését a berlini világbajnokságon.

A válogatott szereplése így is történelmi volt: 28 év után jutottunk ki ismét a világbajnokságra, és negyven év után játszhattunk a negyeddöntőben.

Völgyi Péter együttese csak a mérkőzés első perceiben tudta tartani a lépést a világ legerősebb csapatával. Az amerikai válogatott – ami az előző négy világbajnokságot megnyerte, és 33 mérkőzés óta veretlen vb-meccseken – már az első negyedben eldöntötte a találkozót, 10 perc után 24 ponttal vezettek.

Rátkai Eszter (b) és az amerikai Kiki Iriafen a vb-negyeddöntőben. Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

A folytatásban már csak a különbség mértéke volt kérdéses: az Egyesült Államok magabiztosan tartotta előnyét, végül 52 ponttal nyert, és bejutott a szombati elődöntőbe. A magyar csapat legeredményesebb játékosa Lelik Réka volt, aki 12 pontot szerzett. (via MTI)