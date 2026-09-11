6 Apostol-dal, mindegyik sokkal, de sokkal menőbb annál, amit két híres popzenész felhasznált

Kaptunk közleményt, arról szól, hogy „az ötszörös Grammy-díjas R&B-sztár, Erykah Badu és a neves amerikai producer-rapper, The Alchemist” közös lemezén két dal is az Apostol zenekar „Te úgy mentél el” című slágerének zenei alapjára épül. (A jogtulajdonosok engedélyével.) Ráadásul az „Apostle” szó megjelenik mindkét címben alcímként. (Jelzés értékűen.)

És tényleg.

Az egyik: What The People Say (Apostle 1)

A másik: Hot BiBi (Apostle 2)

Az Apostol zenekar ezzel olyanok nyomdokaiba lépett, mint az Omega, melynek Gyöngyhajú lány c. dalát mások mellett az akkor Yeezy néven működő Kanye West használta fel (a jogtulajdonosok engedélye nélkül), vagy Máté Péter, akinek Elmegyekjéből a francia Sylvie Vartan csinált még régen széles körben ismert sanzont Nicolas címmel (bizonyára a jogtulajdonosok engedélyével).

Erykah Badunak 7, The Alchemistnek 6 milliós havi hallgatottsága van a Spotifyon.

Az Apostolnak 30 ezres.

Kellemetlenül nagy különbség – úgy is, hogy az Apostol természetes közönsége nem ezen a platformon van otthon –, úgyhogy most be is mutatjuk a zenekart azon kedves olvasóinknak, akik ritkán járnak falunapokra vagy Szenes Iván-születésnapi eseményekre, illetve nóta- és bulvártelevíziókat sem néznek gyakran.

Azért is indokolt megmutatnunk az 1970 óta létező, tehát immár 56 éves – de még mindig aktív – együttest, mert rengeteg slágere van, amelyeket azok is hallottak, akik úgy gondolják, hogy sose hallották őket, és amelyek sokkal, de sokkal menőbbek annál, amelyet a nemzetközi művészek feldolgoztak. Íme a legjava, ismerje meg – vagy fel – Meződi József 2026-ban is csengve bongó hangját minden nemzedék!

6. Okosabban kéne élni

Okosabban kéne élni, annyit mondhatok

Nem az a bolond, ki megbámul egy csillagot

Gyere ki a zöldbe, menjünk együtt holnap délután

Beleharapni a levegőbe óraszám

5. A legtöbb ember ott hibázza el

A legtöbb ember ott hibázza el,

Hogy néha léhán álmodozni mer.

Így tettem én is, vesztettem én is,

De bármi vár, nekem megérte mégis.

4. Nincs szerencsém

Nincs szerencsém,

A szerelemben nincs szerencsém,

Mert soha-soha nem találtam,

Csak olyat, aki rászedett.

3. Homokvár, légvár, kártyavár

Annyi biztos, hogyha egyszer kártyavárat építek,

Nálam vasbetonból lesznek majd a jolly jokerek.

Hogyha bárki törne rá, ne dőljön össze az a vár,

Mert utólag már sopánkodni kár.

2. Nem tudok élni nélküled

Nem tudok élni nélküled,

Engedd, hogy élhessek veled,

Esküszöm, mindent megteszek,

Hogy ezt soha ne bánd te meg.

1. Nehéz a boldogságtól búcsút venni

Nehéz a boldogságtól búcsút venni,

Lehet, hogy én még sem teszem.

Ki fogom várni, amíg csak eljössz,

Addig is rád emlékezem.