A brit parlament alsóháza leszavazta a gyógyíthatatlan betegek eutanáziáját

Leszavazta a londoni parlament alsóháza azt a törvénytervezet, ami alapján a gyógyíthatatlan betegségben szenvedők mások segítségével, de saját akaratukból véget vethettek volna életüknek.

Az egyéni képviselői indítványt, amit a kormányzó Munkáspárt frakciójának egyik tagja terjesztett elő, a 650 tagú alsóház szűk többséggel vetette el: a tervezetre 270-en, ellene 286-an voksoltak.

Az elutasító szavazás – amit 4 órás vita előzött meg – azt jelenti, hogy a kezdeményezés, ami évek óta járta útját oda-vissza az alsóház és a felső kamara, a Lordok Háza között, belátható időre – nagy eséllyel végleg – elbukott. Az idei további parlamenti tárgysorozatban ugyanis a javaslat már nem szerepel, és bár elvileg jövőre vagy a későbbi években a kezdeményező vagy más képviselő ismét beterjesztheti a tervezetet, elenyésző annak az esélye, hogy az indítvány ismét tárgyalási időt kap.

A törvényjavaslatot tavaly júniusban szintén igen szűk, 23 fős többséggel, de jóváhagyták az alsóházban. Ez azt jelenti, hogy a munkáspárti frakció most is és akkor is erősen megosztott volt, mivel a kormánypártnak az alsóházban ennél sokkal nagyobb többsége van.

Minden idők legtöbb módosítója

A törvényjavaslat a tavalyi támogató alsóházi szavazás után a Lordok Háza elé került, de ott elakadt, miután a felsőház tagjai több mint 1200 módosító indítványt terjesztettek elő. A modernkori brit parlamentarizmus történetében soha nem érkezett ennyi módosítási javaslat egyetlen törvénytervezethez.

Jogszabályként akkor léphet érvénybe a tervezet, ha végleges szövegéről a két ház konszenzusra jut, de a tavalyi törvényhozási évadban nem maradt idő a rengeteg módosító javaslat részletes tárgyalására.

Így működött volna az eutanázia

Az eredeti indítvány alapján azok a gyógyíthatatlan betegek vehettek volna igénybe segítséget életük befejezéséhez, akik mentális állapotuk alapján döntés- és cselekvőképesek, akikről egyértelműen megállapítható, hogy döntésüket szabad akaratukból, kényszer vagy nyomásgyakorlás nélkül hozták meg, és akiknek életéből orvosi szakvélemény szerint hat hónap vagy ennél rövidebb idő van hátra.

Akik segítséggel véget kívántak volna vetni életüknek, ezt két írásos nyilatkozatban kellett volna kinyilvánítaniuk, egymástól független és egymást nem ismerő tanúk aláírásával.

A jelenlegi brit büntetőtörvények alapján öngyilkosság elősegítésének számít, ha valaki segítséget nyújt másnak ahhoz, hogy véget vessen életének, és 14 évig terjedő szabadságvesztéssel sújthatók azok, akiket a bíróság ilyen vádpontban bűnösnek talál. (MTI)