A fideszes újbudai képviselő szerint teljesen rendben van, hogy az állami tulajdonú Szerencsejáték Zrt. székházában rögzített toborzó videót a kormányellenes tüntetésre

A Telex írta meg csütörtökön, hogy Szabó László újbudai fideszes önkormányzati képviselő állami tulajdonú Szerencsejáték Zrt. Csalogány utcai székházának irodájában készítette el azt a videóját, amiben a múlt szombaton tartott, Kossuth téri kormányellenes tüntetésre hívta a nagyérdeműt. A tüntetésnek, amelyen erősen kritizálták a Tisza kormányt, ő volt az egyik fő szervezője.

Szabó önkormányzati képviselői posztja mellett a Szerencsejáték Zrt. megbízott vezérigazgatójának, Pozsgai Balázsnak a kabinetfőnöke. Pozsgai júniusban váltotta az Orbán családdal szoros kapcsolatot ápoló Guller Zoltánt. Szabó Guller vezetése alatt is kabinetfőnök volt a Szerencsejáték Zrt-nél.

A Telex megkérdezte az állami céget, hogy mit szólnak Szabó videójához. Általános szabály, hogy a munkavégzés helyét a munkavállalók nem használhatják magáncélra, és munkaidőben nem végezhetnek magáncélú tevékenységet – válaszolták.

„A megküldött videót látva ez a szabály sérült, emiatt a munkáltató az ügyet kivizsgálja és – az eset súlyához mérten – a szükséges intézkedéseket megteszi” – írta a cég.

Szabó a Facebook-oldalán reagált minderre. Azt írta, „a mai hírekben megjelent videó esetében is különválasztottam a munkámat és a politikai szerepvállalásomat. A videó munkaidőn kívül készült, és tudatosan figyeltem arra is, hogy a felvételből ne lehessen beazonosítani a helyszínt vagy a munkáltatómat. Hogy hol készült, a videó mondanivalója szempontjából egyébként is teljesen lényegtelen.” Hozzátette, hogy a politikai véleményét ezután sem fogja elrejteni.