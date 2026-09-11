Beázott a győri sportcsarnok, félbe kellett szakítani a kézilabda bajnoki meccset

Technikai okok miatt a mai ETO University Handball Team–Ferencvárosi TC férfi bajnoki kézilabda mérkőzés a 27. percben, 17–12-es hazai vezetésnél félbeszakadt - számolt be a házigazda győri csapat.

A technikai ok a Magvassy Mihály Sportcsarnok beázása volt, a meccset nem is tudták befejezni. A 24.hu azt írja a tévéközvetítés alapján, hogy felmerült egy rapdi megoldás: a meccset gyorsan átviszik az Audi Arénába, de állítólag ebbe a játékvezetők nem egyeztek bele, mivel a két pálya borítása nem azonos, így balesetveszélyes.