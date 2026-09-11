Az augusztusban 80 évesen elhunyt Dolly Parton nevét veszi fel nashville-i nemzetközi repülőtér, miután a reptér üzemeltetőjének igazgatótanácsa egyhangúlag támogatta az átnevezést – írja a Pitchfork, de a Tennessee állambeli repülőtér pontos új neve még nem ismert.

Dolly Parton 2022. március 7-én az Academy of Country Music díjátadón Fotó: BRIDGET BENNETT/AFP

A névváltoztatást – ami már Parton halála előtt elindult – Tennessee kormányzója, Bill Lee jelentette be augusztus végén. Az átnevezéshez szabályt is kellett módosítani, mert a repülőtéri hatóság eddigi előírása szerint csak az elhunyt halála után két évvel lehetett átnevezni a repülőteret.

A repülőtér hárombetűs kódja, a nashville-i repülőtér egyik korai építőjének, Harry S. Berry ezredesnek a nevéből származó BNA változatlan marad.