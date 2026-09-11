Halász Bence második lett kalapácsvetésben a budapesti Atlétikai Világdöntőn

Halász Bence a második helyen végzett kalapácsvetésben az atlétikai Világdöntőben (Ultimate Championship) pénteken.

A Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban a friss Európa-bajnok Halász remekül kezdett a közönség hatalmas biztatása mellett. A kalapács 80,30 méternél ért földet.

Az újszerű lebonyolítás szerint csak négy kísérlete volt minden indulónak, az első két sorozat után pedig kiesett az utolsó kettő. Az egyik búcsúzó óriási meglepetésre az olimpiai és világbajnok kanadai Ethan Katzberg volt, akinek az első dobása szektoron kívül landolt, a második pedig a hálóban. Halásznál csak Merlin Hummel kezdett jobban és 81,46 méterrel az élre állt. Az Eb-második német atlétának ez végül elégnek bizonyult a győzelemhez. Halász ugyanis két érvénytelen kísérlettel folytatta és mivel az utolsó dobásával sem tudott javítani, azt sem mérette le.

A 4x100 méteres vegyesváltóban a Kalics Krisztián, Takács Boglárka, Pázmándi Dominik, Szentgyörgyi Zita összeállítású magyar csapat a hetedik helyen ért célba 41.21 másodperces országos csúccsal. Az arany a jamaicai váltót megelőző amerikaiaké lett. (MTI)