Íme az ember, aki a miniszterelnököt is lenyomva kiütéssel nyerte az időjárás-jelentési versenyt 2026. szeptember 11-én

Megjött az eső, mindenki boldog. Emberek, állatok, növények, különböző lények. Aki nem, magára vessen.
Aki igen – mint például Magyarország miniszterelnöke –, az ilyeneket posztol:
Nem lóverseny ez – de Magyar Péter a fasorban sincs mondjuk ehhez képest:
Sőt: senki sincs hozzá sehol se. Hiába, jó az öreg filozófus a háznál.
A Demokratikus Koalíció exelnöke, hazánk egykori kormányfője egyébként a demokrácia mibenlétéről merengő bejegyzését illusztrálta a felvétellel. Az eszmefuttatás lényegi gondolata: „Vannak, akik felébredtek. Vannak, akik ezután fognak.”
Csapadékos jó reggelt mindenkinek!