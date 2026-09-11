Íme az ember, aki a miniszterelnököt is lenyomva kiütéssel nyerte az időjárás-jelentési versenyt 2026. szeptember 11-én

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Megjött az eső, mindenki boldog. Emberek, állatok, növények, különböző lények. Aki nem, magára vessen.

Aki igen – mint például Magyarország miniszterelnöke –, az ilyeneket posztol:

Nem lóverseny ez – de Magyar Péter a fasorban sincs mondjuk ehhez képest:

Sőt: senki sincs hozzá sehol se. Hiába, jó az öreg filozófus a háznál.

A Demokratikus Koalíció exelnöke, hazánk egykori kormányfője egyébként a demokrácia mibenlétéről merengő bejegyzését illusztrálta a felvétellel. Az eszmefuttatás lényegi gondolata: „Vannak, akik felébredtek. Vannak, akik ezután fognak.”

Csapadékos jó reggelt mindenkinek!

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