Jimmy Kimmel szerint letiltották az interjúját a demokrata szenátusi jelölttel

Jimmy Kimmel szerint a demokrata szenátusi jelölttel, James Talaricóval készített interjúja nem kerül adásba a Federal Communications Commission (FCC), vagyis a Szövetségi Hírközlési Bizottság nyomására.

Kimmel mindezt szerdán közölte a „Jimmy Kimmel Live!” című talk show-jában, ahol úgy fogalmazott, hogy az FCC megfenyegette őt és műsorát „szerkesztői döntések, illetve olyan vendégmeghívások miatt, amik látszólag nem tetszenek nekik”.

Fotó: CHRIS DELMAS/AFP

A Fehér Ház szóvivője cáfolta, hogy az FCC vezetője megfenyegette volna Kimmelt a Talaricóval vagy bárki mással készített interjúja miatt. Davis Ingle, a Fehér Ház szóvivője a BBC megkeresésére úgy fogalmazott, hogy „Jimmy Kimmel szokás szerint színészkedik, hogy hamis képet fessen a kormányzat politikájáról”.

A Donald Trump által támogatott republikánus Ken Paxton Talaricóval száll szembe a novemberi félidős választásokon. A texasi választás kimenetele pedig döntő szerepet játszik abban, hogy a demokraták visszaszerezhetik-e a szenátus irányítását Trump elnökségének utolsó két évére.

Kimmel közölte, hogy bár a tévében végül valóban nem adják majd le a Talaricóval készült interjút, azt felrakják a YouTube-ra

Nem ez az első összefeszülés Trump és Kimmel között: 2025 szeptemberében törölték Jimmy Kimmel műsorát egy Charlie Kirkről szóló monológja miatt, nem sokkal később Trump pedig bedobta azt a javaslatot, hogy „talán el kellene venni” a vele szemben álló tévécsatornák műsorszolgáltatási engedélyét. Idén tavasszal Kimmel aztán ismét bíráltok kereszttüzébe került egy Melania Trumpra tett megjegyzése miatt, amiben „várandós özvegynek” nevezte a first ladyt.