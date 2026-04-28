Jimmy Kimmel visszautasítja a Fehér Ház bírálatát a Melania Trumpra tett „özvegyes” vicc miatt

Jimmy Kimmel amerikai humorista és műsorvezető újra a bíráltok kereszttüzébe került, ezúttal egy Melania Trumpra tett megjegyzése miatt, amiben „várandós özvegynek” nevezte a first ladyt – írja a BBC. A kijelentés néhány nappal azelőtt hangzott el, hogy lövöldözés történt a Fehér Házi Tudósítók vacsoráján Washingtonban.

Kimmel – akinek műsorát már egyszer felfüggesztették – szerint az eredeti vicc „enyhe ugratás” volt, ami az elnök és felesége közötti, 23 éves korkülönbségre utalt.

„A first lady, Melania is itt van. Nézzék csak Melaniát, milyen gyönyörű. Mrs. Trump, úgy ragyog, mint egy várandós özvegy”

– mondta Kimmel a csütörtök esti jelenetben.

Fotó: CHRIS DELMAS/AFP

A lövöldözés utáni első műsorban azt mondta: a vicc „egy nagyon enyhe ugratás volt arról, hogy Trump elnök majdnem 80 éves, míg a felesége nálam is fiatalabb. Semmilyen értelemben nem volt felhívás merényletre, és ezt ők is tudják. Évek óta határozottan felszólalok – különösen – a fegyveres erőszak ellen” – mondta, hozzátéve:

„Egyetértek azzal, hogy a gyűlölettel teli és erőszakos retorikát el kell utasítanunk. Szerintem jó kiindulópont lenne, ha erről a férjével beszélgetne.”

Melania Trump és Donald Trump ezzel szemben azt állították, hogy Kimmel megjegyzései túlmentek minden határon, és akár erőszakra is ösztönözhettek. Az elnök szerint a műsorvezetőt az ABC csatornának azonnal el kellene bocsátania. A botrányt tovább erősítette, hogy a lövöldözés után újra terjedni kezdett a kérdéses jelenet felvétele.

Donald és Melania Trumpot, valamint J. D. Vance alelnököt szombat este menekítették ki a Washington Hiltonban tartott vacsoráról, miután az eseményt lövések szakították meg. A vádlottról, a 31 éves Cole Tomas Allenről a közösségi médiában elérhető információk alapján annyit tudni, hogy Los Angeles környékéről származik, a Caltech egyetemen végzett, és részmunkaidős tanárként és játékfejlesztőként dolgozott.