Korrupciógyanús ügyekkel fordul rá a szorosnak ígérkező elnökválasztásra Flávio Bolsonaro

Korrupció és pénzmosás gyanúja miatt a brazil legfelsőbb bíróság vizsgálatot indított Flávio Bolsonaro szenátor ellen, aki a hivatalban lévő Lula elnök legesélyesebb kihívója az októberi elnökválasztáson - derül ki a pénteken nyilvánosságra hozott bírósági iratokból. Flávio a volt elnök Jair Bolsonaro legidősebb fia.

Fotó: SERGIO LIMA/AFP

Nyáron kapott bírói engedélyt a Banco Master nevű bank összeomlásával összefüggő átfogó nyomozás. Ennek része a Jair Bolsonaróról készülő Sötét Ló című film, aminek a finanszírozására a volt elnök fia a bank korábbi vezetőjétől, Daniel Vorcarótól kért pénzt. A kérést Flávio Bolsonaro elismerte most pénteken is, de szerinte nincs rejtegetnivalója. A rendőrség azt vizsgálja, hogy a 45 éves szenátor követett-e el pénzmosást, illegális devizaügyleteket vagy korrupciót. A volt bankigazgató Vorcarót hasonló vádak miatt márciusban tartóztatták le.

A Banco Master-ügyben jegybanki tisztviselők, politikusok és legfelsőbb bírósági bírák érintettsége is felmerült. Edson Fachin, a legfelsőbb bíróság elnöke csütörtökön elrendelte több ezer oldalnyi irat nyilvánosságra hozatalát, de a Flávio Bolsonaro elleni vizsgálat egyes részletei továbbra is titkosak.

Ezek a fejlemények tovább növelik a politikai bizonytalanságot az elnökválasztás előtt: közvélemény-kutatások szerint Flávio Bolsonaro és Lula között nagyon szoros verseny lesz az elnökválasztás várható fordulójában. Lula az ügy teljes nyilvánosságra hozatala mellett foglalt állást.

„Mindent ki kell vizsgálni, és mindent nyilvánosságra kell hozni, függetlenül attól, hogy kinek árt" - jelentette ki. A korrupció a brazil választási kampány központi kérdése. Maga Lula is börtönben ült 580 napig 2018-2019-ben korrupciós vádak miatt, végül az ítéletet eljárásjogi okokra, illetve a bíró elfogultságára hivatkozva semmisnek nyilvánították. (MTI)