Trump 5000 dolláros vesztegetési ötlete saját kormányzati tisztviselőit is meglepte

Belső zűrzavart okozott a Trump-kormányzaton belül Donald Trump amerikai elnök azon ígérete, miszerint 5000 dollárt fizet minden amerikainak, ha a republikánusok megnyerik a novemberi félidős választásokat. Ahogy a CNN is írja, ez az ígéret váratlanul érte Trump szövetségeseit és kormányzati tisztviselőit is.

A pénzígéretet mindössze két politikai tanácsadójával, Jason Millerrel és James Blairollal beszélte meg, így a legtöbbeket felkészületlenül érte az egybillió dolláros javaslat és annak következményei. Leginkább persze a megvalósíthatatlansága miatt.

Több republikánus törvényhozó azonnal elutasította az ötletet, amit szinte lehetetlen lenne a Kongresszuson keresztülvinni, és ami egyébként is sértené a párt elveit, hisz gyakorlatilag a választók megvesztegetéséről szól.

Stephen Moore, Trump külső gazdasági tanácsadója is ellenzi az ötletet, ő a CNN szerint azt mondta, rejtély, hogy ez a „negatív gazdasági következményekkel járó” csekk-kiküldés kinek az ötlete volt.

Trump a szerda esti beszédében nem sok részletet árult el az 5000 dolláros javaslatról, mindössze annyit sejtetett, hogy a külföldi árukra kivetett vámokból származó bevételekből finanszírozhatnák.

A Fehér Ház közleménye szerint Trump ígérete nem érte váratlanul tanácsadóit, és nem okozott belső zűrzavart.