Donald Trump 5000 dollárt fizet minden amerikainak, ha a republikánusok megnyerik a novemberi félidős választásokat

külföld

Minden amerikai felnőtt 5000 dolláros „Trump-osztalékban” részesül, ha a republikánusok megnyerik a félidős kongresszusi választásokat novemberben. Ezt az amerikai elnök közölte a Republikánus Párt dallasi konvenciójának kezdetén. A Reuters arról ír, egyelőre nem világos, milyen kifizetésekről lenne szó, hogyan működnének, és egyáltalán, legálisak lennének-e. A hírügynökség azért gyorsan kiszámolta: 270 millió amerikai felnőttel kalkulálva az ötlet költsége 1,35 billió dollár lenne.

Trump közel két órán át beszélt egybegyűlt hívei előtt a texasi nagyvárosban, és nem fukarkodott önmaga dícséretével, szerinte második ciklusának két éve minden idők legvagányabb két elnöki éve volt a történelemben. A republikánusok kampányának középpontjában nyilvánvalóan maga Trump lesz, annak ellenére, hogy a népszerűsége csökken. Az elnök ígéretet tett, hogy a november 3-ai eseményig igyekszik eljutni minden csatatér államba, hogy meggyőzze a bizonytalan szavazókat. Egyelőre mégis úgy tűnik, a republikánusok elveszíthetik a kongresszus feletti ellenőrzésüket.

Amiben szerepet játszhat az emelkedő olajárak problematikája is. Az iráni háborúnak a választások után lehet vége, mondta erről Trump, hozzátéve, nem hiszi, hogy az árak érdemben csökkenhetnének addig.

Fotó: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

„Azt hiszem, közvetlenül a választások után vége lesz a háborúnak, mert nem fogják tovább bírni az irániak” – jósolta Trump a BBC híre szerint azelőtt, hogy felszállt volna a Dallasba tartó gépre. Az olajárak szerdán elérték a 100 dolláros szintet – július óta először –, miután ismét fokozódott a közel-keleti háború intenzitása.

Magán az eseményen megismételte ezt az állítását Trump, mondván, az olajárak zuhanni fognak a választások után, „amint megnyerjük a háborút”. Szerinte Irán azért tart ki még mindig, mert abban reménykedik, hogy a demokraták november eleji sikere nyomán az USA feladja a harcot.

Dallasba indulásakor az elnök arról is beszélt kérdésekre válaszolva, hogy lehetségesnek tart egy amerikai–ukrán–orosz háromoldalú csúcstalálkozót. Erre azután jutott, hogy a hét elején beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Putyin „megállapodást akar, és ha Zelenszkij is meg akar állapodni, akkor az nagyon szép” – mondta. Trump úgy érzi, az Ukrajna és Oroszország közötti megállapodást a két ország államfőjének egymás iránt érzett gyűlölete akadályozza, de megjegyezte, hogy „ez a két ember belefáradt a háborúzásba”.

orosz-ukrán háború külföld iráni háború félidős választások orosz-ukrán háború Donald Trump republikánus konvenció
Kapcsolódó cikkek

Újra száz dollár fölé ment az olaj ára az amerikai–iráni csapások után

Július vége óta nem volt ilyen drága a Brent típusú olaj hordója.

Benics Márk
külföld

Amerikai csapás ért öt iráni olajtankert, Teherán egy jordániai amerikai bázist támadott

Az amerikai hadsereg szerint válaszcsapásként öt, az iráni hadsereghez köthető olajszállító hajót támadtak meg, miután Irán kétszer is megpróbált eltalálni egy amerikai hadihajót.

Benics Márk
külföld