Donald Trump 5000 dollárt fizet minden amerikainak, ha a republikánusok megnyerik a novemberi félidős választásokat

Minden amerikai felnőtt 5000 dolláros „Trump-osztalékban” részesül, ha a republikánusok megnyerik a félidős kongresszusi választásokat novemberben. Ezt az amerikai elnök közölte a Republikánus Párt dallasi konvenciójának kezdetén. A Reuters arról ír, egyelőre nem világos, milyen kifizetésekről lenne szó, hogyan működnének, és egyáltalán, legálisak lennének-e. A hírügynökség azért gyorsan kiszámolta: 270 millió amerikai felnőttel kalkulálva az ötlet költsége 1,35 billió dollár lenne.

Trump közel két órán át beszélt egybegyűlt hívei előtt a texasi nagyvárosban, és nem fukarkodott önmaga dícséretével, szerinte második ciklusának két éve minden idők legvagányabb két elnöki éve volt a történelemben. A republikánusok kampányának középpontjában nyilvánvalóan maga Trump lesz, annak ellenére, hogy a népszerűsége csökken. Az elnök ígéretet tett, hogy a november 3-ai eseményig igyekszik eljutni minden csatatér államba, hogy meggyőzze a bizonytalan szavazókat. Egyelőre mégis úgy tűnik, a republikánusok elveszíthetik a kongresszus feletti ellenőrzésüket.

Amiben szerepet játszhat az emelkedő olajárak problematikája is. Az iráni háborúnak a választások után lehet vége, mondta erről Trump, hozzátéve, nem hiszi, hogy az árak érdemben csökkenhetnének addig.

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„Azt hiszem, közvetlenül a választások után vége lesz a háborúnak, mert nem fogják tovább bírni az irániak” – jósolta Trump a BBC híre szerint azelőtt, hogy felszállt volna a Dallasba tartó gépre. Az olajárak szerdán elérték a 100 dolláros szintet – július óta először –, miután ismét fokozódott a közel-keleti háború intenzitása.

Magán az eseményen megismételte ezt az állítását Trump, mondván, az olajárak zuhanni fognak a választások után, „amint megnyerjük a háborút”. Szerinte Irán azért tart ki még mindig, mert abban reménykedik, hogy a demokraták november eleji sikere nyomán az USA feladja a harcot.

Dallasba indulásakor az elnök arról is beszélt kérdésekre válaszolva, hogy lehetségesnek tart egy amerikai–ukrán–orosz háromoldalú csúcstalálkozót. Erre azután jutott, hogy a hét elején beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Putyin „megállapodást akar, és ha Zelenszkij is meg akar állapodni, akkor az nagyon szép” – mondta. Trump úgy érzi, az Ukrajna és Oroszország közötti megállapodást a két ország államfőjének egymás iránt érzett gyűlölete akadályozza, de megjegyezte, hogy „ez a két ember belefáradt a háborúzásba”.