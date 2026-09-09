Újra száz dollár fölé ment az olaj ára az amerikai–iráni csapások után

A Brent típusú olaj hordónkénti ára 100,19 dollárra – átszámítva 31 360 forintra – emelkedett, miután az Egyesült Államok szerda hajnalban öt iráni olajtankert támadott meg – írja a BBC.

A Brent – ami a globális olajárak egyik legfontosabb referenciaértéke – utoljára július végén volt ilyen drága, amikor összeomlott az Irán és az Egyesült Államok közötti tűzszünet.

Az ár később visszább esett, hordónként 99,90 dollár környékére, de a Közel-Keleten kiéleződő feszültségek további drágulást okozhatnak. A konfliktus februári kitörése előtt a Brent-nyersolaj ára hordónként körülbelül 70 dollár volt.

Olajterminál az Iránhoz tartozó Harg-szigeten. Fotó: FATEMEH BAHRAMI/Anadolu via AFP

Az amerikai erők négy, az iráni hadsereghez köthető tankert támadtak meg az Ománi-öbölben, egy ötödiket pedig a Harg-sziget közelében. Washington szerint az öt hajó egy több milliárd dolláros „árnyékflotta” része volt, ami az iráni Forradalmi Gárdát és annak regionális szövetségeseit finanszírozza. A támadás válaszlépés volt arra, hogy az iráni erők ballisztikus rakétákkal vettek célba egy amerikai hadihajót.