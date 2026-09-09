Amerikai csapás ért öt iráni olajtankert, Teherán egy jordániai amerikai bázist támadott

Az amerikai hadsereg öt iráni olajszállító tartályhajóra mért csapást, miután Irán az elmúlt két napban kétszer is megpróbált eltalálni egy amerikai hadihajót – írja a BBC az Egyesült Államok Középső Parancsnoksága (CENTCOM) alapján.

A CENTCOM szerint az iráni hadsereg legutóbb ballisztikus rakétákkal vett célba egy amerikai hadihajót, ami sikeresen kitért a támadás elől. Amerikai katonák nem sérültek meg.

Az amerikai erők erre négy, az Iráni Forradalmi Gárdához köthető tankert támadtak meg az Ománi-öbölben, egy ötödiket pedig a Harg-sziget közelében. A szigeten található Irán legfontosabb olajexport-terminálja, az ország nyersolajának mintegy 90 százaléka ezen keresztül jut el a világpiacra. Washington szerint az öt megtámadott iráni tanker egy több milliárd dolláros „árnyékhálózat” része, ami az Iráni Forradalmi Gárdát és annak regionális szövetségeseit finanszírozza.

Fotó: ATTA KENARE/AFP

Teherán válaszul rakétákat indított egy jordániai amerikai katonai bázis ellen. A jordániai hadsereg szerint a húsz iráni rakétából tizennyolcat lelőtt a légvédelem, kettő pedig lakatlan területen csapódott be.

Egy nyugodtabb időszak után az elmúlt hetekben újra kiújultak az összecsapások az Egyesült Államok és Irán között. A keddi amerikai támadások néhány órával azután történtek, hogy az iráni haditengerészet azt állította, elfogott egy személyzet nélküli amerikai tengeralattjárót a Hormuzi-szorosban. A CENTCOM szerint valójában egy amerikai víz alatti drón hibásodott meg több mint egy nappal korábban. Tim Hawkins amerikai haditengerészeti kapitány azt mondta, régebbi modellről volt szó, ami nem gyűjtött érzékeny adatokat, és nem volt rajta minősített szonár- vagy radarberendezés.

Amikor újságírók a harcokról kérdezték, Marco Rubio amerikai külügyminiszter azt mondta, a helyzet „elég egyszerű”.

„Irán továbbra is amerikai hadihajókat próbál eltalálni. És minden alkalommal, amikor ezt megteszik vagy megpróbálják megtenni, tartályhajókat fognak veszíteni. És szerintem ezt ma újra látni fogják”

– mondta Rubio újságíróknak kolumbiai útja során.

A térségben közben máshol is fokozódott a feszültség. Kedden az Irán által támogatott jemeni húszik energetikai létesítményeket és a polgári infrastruktúrát támadták Szaúd-Arábiában. A szaúdi hatóságok szerint 73 ember megsérült, az olajipari létesítményekben keletkezett tüzek miatt pedig átmenetileg le kellett állítani egyes műveleteket.