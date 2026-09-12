A Kreml szerint „lehetetlen", hogy Putyin és Zelenszkij Miamiban találkozzon

„Lehetetlennek” nevezte Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára Újdelhiben szombaton, hogy Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij Miamiban találkozzon egymással a G20-as országcsoport decemberi, Miamiban rendezendő csúcstalálkozóján - írja az MTI. Peszkov kijelentette: Moszkva ragaszkodik ahhoz, hogy az orosz és az ukrán államfő találkozóját az orosz fővárosban tartsák.

Zelenszkij korábban azt nyilatkozta, hogy kész találkozni Vlagyimir Putyinnal a Miamiban rendezendő decemberi G20-csúcstalálkozón. „Találkoznunk kell, beszélnünk kell, döntéseket kell hoznunk” - fogalmazott.

Volodimir Zelenszkij Fotó: JOHN THYS/AFP

A Kreml jelezte, hogy még nem hoztak döntést arról, hogy Putyin elutazik-e Miamiba. A BRICS-országok Újdelhiben tartott csúcstalálkozóján Szergej Lavrov orosz külügyminiszter arról beszélt a TASZSZ orosz hírügynökség jelentése szerint, hogy Oroszország kész tárgyalni Kijevvel, de ezzel egy időben nem állítaná le a katonai műveleteket. Az orosz kormányban megvan a jó szándék - hangsúlyozta Lavrov, megerősítve Moszkva tárgyalási készségét. „Ha (Zelenszkij) tárgyalni szeretne, akkor el kell jönnie [Moszkvába]” - mondta, hozzátéve, hogy a meghívás orosz részről már önmagában hatalmas gesztusnak tekinthető.

Zelenszkij 2025-ben azt szerette volna, hogy Isztambulban tartanak háromoldalú találkozót Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok részvételével, Putyin azonban erre nem volt hajlandó, és csak egy alacsony szintű delegációt küldött Törökországba. Még ugyanebben az évben, ősszel Putyin már azt javasolta, hogy Moszkvában tartsák meg a tárgyalásokat, amit viszont Zelenszkij utasított vissza, mondván, az orosz elnöknek kéne Kijevbe látogatnia.

Kijev többször is jelezte, hogy biztonsági okokból és elvi szinten is kizárt, hogy Zelenszkij Moszkvába utazzon tárgyalni Putyinnal.