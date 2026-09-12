Egyetlen iváncsai kútban sem mutatták ki az akkumulátorgyárból származó magzatkárosító oldószert

Iváncsa egyetlen kútjában sem mutatták ki a helyi akkumulátorgyárból származó szennyeződést. A Fejér megyei önkormányzat közlése szerint a település 55 helyszínén, fúrt és ásott kutakból vettek mintát. Hozzátették, hogy a kontrollvizsgálatokat a jövőben is folytatják.

A vizsgálatot azután rendelte el az önkormányzat, hogy az SK On akkumulátorgyár szeptember 3-án bejelentette, hogy NMP (n-metil-2-pirrolidon) szennyezést mutatott ki az önellenőrző mérése az üzem belső területén található monitoring kútban. Az NMP olyan oldószer, ami a szervezetbe kerülve fejti ki káros, például magzatkárosító hatását.

Az SK Iváncsa mellett épülő gyára 2023-ban Fotó: Németh Dániel/444

A LIGA Vas- és Fémipari Szövetség kedden bejelentette, hogy az Országos Munkavédelmi Bizottság kérésükre napirendjére veszi következő ülésén a Magyarországon működő akkumulátorgyárakban történt balesetek, valamint egészségkárosító fokozott kockázataik kérdését.

A szakszervezet emellett jelezte, hogy felveszik a kapcsolatot a helyi országgyűlési képviselővel, Nagy Ervinnel, mivel úgy látják, a bírságoknak épp az a hatása hiányzik, hogy a munkáltató haladéktalanul beszüntesse a munkavállalókra és környezetükre káros cselekményeket. Azt kérték a képviselőtől, hogy szólaljon fel a munkavállalók egészséges és biztonságos munkahelyhez való jogáért. (via MTI)